Wanda Nara y L-Gante, juntos en un boliche de Don Torcuato

Embed Lgante sube un tiktok a su historia cuando estaba con Wanda y pone un corazón pic.twitter.com/HaD1PrO46E — #Intrusos (@Intrusos) January 19, 2025

Para aclararle el contexto a sus usuarios, Méndez escribió: “Wanda fue a ver a L-Gante a Cherry, un boliche de Don Torcuato. Estaba (como antes de su distanciamiento) al lado del escenario oculta con una gorra negra. Y la más clara, una selfie que le pidió un asistente de la disco”. Así, el panelista de Implacables (Canal Nueve) avivó las versiones de que la pareja habría retomado su romance luego de hacer pública su separación.

Por su parte, el referente de cumbia 420 sorprendió a sus seguidores al compartir un clip viejo de Wanda durante un recital, cuando todavía no habían blanqueado su relación. En el mismo, se la veía cantando entusiasmada uno de los temas del músico desde los controles de sonido. En la imagen, la conductora lucía relajada, con una gorra rosa, un buzo negro y una sonrisa discreta mientras disfrutaba del show. L-Gante añadió un corazón rojo sobre la historia de Instagram, un detalle que muchos interpretaron como un intento directo de reconectar con la empresaria. La publicación no tardó en generar una catarata de comentarios. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones, quedó claro que el cantante no había abandonado del todo la posibilidad de un acercamiento.

Por ahora, ninguno de los dos habló públicamente sobre estos gestos, pero las señales parecen apuntar a que la puerta entre ellos aún no está cerrada del todo. Entre corazones en publicaciones, canciones compartidas y símbolos de compromiso que regresan, la historia de la empresaria y el cantante sigue escribiéndose en tiempo real, alimentando rumores de reconciliación.