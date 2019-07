Susana, sobre Monzón: "Jugábamos a la maestra, yo lo hice leer"

La serie sobre la vida de Carlos Monzón va camino a ser considerada como una de las ficciones del año; y este domingo 14, Susana Giménez (75) vuelve a la pantalla chica con su tradicional ciclo. El excampeón y la diva hoy son noticia gracias a la tevé, pero en los años setenta le dieron vida a uno de los noviazgos más recordados del ambiente artístico. De esa época llena de historias, secretos e intrigas habló Susana.

La conductora le contó a la revista Gente cómo se siente después de ver cada capítulo de Monzón, la serie que se emite todos los lunes por la señal Space. "Después de cada episodio me queda esa sensación de angustia, como de tristeza, por el destino de Alicia Muñiz principalmente, y también por el final que tuvo el camino de Carlos: de la gloria mundial a una celda olvidada. Es muy duro recordarlo pero, en definitiva, es lo que eligió", comentó Susana.

Luego se explayó en lo que fue su noviazgo con el boxeador, quien encontró la muerte en una ruta santafesina, el 8 de enero de 1995, a los 52 años. Susana y Carlos se conocieron filmando La Mary, en 1974, y estuvieron juntos por más de cuatro años. "Lo nuestro fue pasional, pero también profundo en muchos sentidos. Me ocupé mucho de él, lo pulí. ¡Le enseñé a esquiar!", le contó Susana a Gente.

Fue tal la influencia que ejerció la diva sobre Monzón, que se preocupó por nutrirlo culturalmente. "Contraté a una profesional de dicción para que le enseñase a hablar, a pronunciar las 'eses'... En casa nos sentábamos y le hacía hacer cuentas, dictados. Jugábamos a la maestra. Yo le hice leer su primer libro, la novela Tiburón", recordó la actriz.

Además, Susana cuenta orgullosa cómo cambió el look de Monzón. "¡Cuando lo conocí se vestía tan mal! Me metí ahí y ganó el premio al hombre mejor vestido de Europa. Era como un dios negro, todo le quedaba brutal. En Italia, en París, se compraba de todo... Me acuerdo que iba a los locales con sus valijas y metía, metía, metía todo lo que podía", relata la diva.

Luego Susana habló sobre el final de la pareja, marcado por los celos, las peleas y las dificultades de Monzón para sobrellevar su vida como exdeportista. "Al retirarse, Carlos estaba al pe... todo el día. Y no tener nada que hacer lo mataba (...) Se metía en los bares, jugaba a las cartas con amigos y chupaba", recordó.

Sobre su separación, Susana jura que no recuerda cuál fue el motivo que la llevó a ponerle punto final a su vínculo. "¡Seguro que me habrá metido algún cuerno!", aceptó. Y habló sobre el perfil violento que se traza sobre el boxeador.

"Nosotros tuvimos una sola escena de violencia, en Nápoles, de la que no revelaré detalles. Fue a poco de terminar la relación. Después de eso, nunca más volvió a repetirse. Yo tampoco me quedaba atrás... Una vez le tiré un bolso de cocodrilo, me había salido un dineral", confesó la diva.

"Su gran pelea perdida fue la de Alicia. Y la de su propia vida, en esa ruta fatal", afirmó la actriz. La aparición de Susana en la ficción de Space se dará en el capítulo del lunes 15, papel que es interpretado por Celeste Cid.