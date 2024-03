Roly Serrano, en terapia intensiva tras un accidente vial

Roly Serrano Accidente salud terapia intensiva 2.jpg

En uno de los automóviles que colisionó, un Ford blanco, viajaba una familia con dos menores de edad, mientras que en una camioneta Kia lo hacía el actor de “El Marginal”. Todos fueron trasladados al Hospital Lino Piñeiro por el SAME, publicó Crónica.

Pese a que el artista de 69 años ingresó consciente a la guardia, minutos más tarde sufrió una descompensación. Después de estudios médicos de rutina, Serrano fue derivado a terapia intensiva, donde permanece con asistencia mecánica respiratoria.

Por su parte, un hombre de 35 años que estaba a bordo del Ford sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo. Mientras que un niño de 6 años que viajaba en el mismo automóvil presentó un traumatismo facial.

Roly Serrano Accidente salud terapia intensiva Claudio Rissi.jpg

En el centro de la tormenta

Entrevistado por Juan Etchegoyen (Mitre Live), días pasados, Roly Serrano recordó a Claudio Rissi ventilando una pelea que los enemistó. "Claudio era un ser muy particular y especial. Vivió toda la enfermedad solo acompañado nada más que por su compañera, que tuvo suerte de tener hasta último momento. Cada uno vive su vida como quiere y con su propia costilla. Yo no digo lo que tendría que haber hecho", contó el actor que interpretó a "El Sapo" en la temporada 2 de El Marginal.

"Claudio era un cabrón. Nos hemos enojado muchísimo la última vez y estábamos muy enemistados. Hicimos Búfalo Américano y tuvimos muchos problemas ahí. Con Claudio llegamos a tirarnos ceniceros por la cabeza. Obviamente no llegamos a a las manos. El era un tipo muy pasional y no era muy sencillo discutir con él. El era muy celoso del trabajo y son esos seres muy especiales. Los llevás adelante porque lo respetás y porque no sos un pelotudo. Son tipos así y bueno, hay que hacer el aguante. Sería una opinión de gallinero decir que fue incómodo trabajar con él, con él hicimos varias películas. Que nos hayamos enemistado en la última temporada no quiere decir que lo odie. Hablo con muchísimo respeto", agregó.

Roly Serrano Accidente salud terapia intensiva 1.jpg

Por último Roly lanzó una picante denuncia contra su fallecido colega: "Ante su pérdida, ante no tenerlo más, mi comentario me parece una pelotudez, pero yo no creo que la muerte abuene. Uno tiene que abuenar para abuenar y vivir mejor, vivir bien, y siempre tiene que perdonar y abrir el corazón. Nos saludamos después de lo que pasó, y no somos dos estúpidos, nos vimos y nos reencontramos. Hola y chau, no nos hicimos daño y no me lastimó... no es que violó a mi gato".