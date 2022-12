Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila Homs

Según indicó la presentación judicial, tanto Camila como Horacio habrían iniciado una serie de circunstancias que incluyeron mensajes intimidatorios y amenazas durante la concentración de la Selección en Qatar y después de la consagración de la Scaloneta. La denuncia hace foco en que el 20 de diciembre, feriado para celebrar el triunfo del equipo argentino, Camila se mostró furiosa porque De Paul se encontró con Tini tras haber pasado el día con sus hijos y Francesca, la hija menor de Rodrigo, habría pedido ir al show que la cantante realizó en el Campo Argentino de Polo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LaTripleT (@tinistoessel)

“Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz”, fue una de las amenazas de Homs contra De Paul. Además de enumerarlas en el escrito, presentó un anexo con audios y capturas de pantallas a modo de evidencia.

"Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos (en referencia a Martina Stoessel)… …NADA MÁS… …Todavía no me conoces vos a mí… …Te juro que no me conoces… …Y tampoco conoces a la gente que me rodea". Según la presentación, Tini Stoessel habría sido blanco de amenazas en su cuenta de Instagram por lo que procedió a bloquearla y así evitar cualquier tipo de conexión.

Finalmente, Horacio Homs habría amenazado personalmente a De Paul por mensajes de texto, mientras él se encontraba en Qatar. El futbolista asegura que su ex suegro lo amenazó personalmente a través de mensajes de texto y le dijo: "Ya vas a conocer quién es Horacio Homs".

Ahora, se debe aguardar la decisión de la fiscalía que puede imputar a padre e hija y solicitar medidas de protección y resguardo para los dos hijos que tienen común.