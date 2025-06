Paula Chaves rompió el silencio sobre su distanciamiento con la China Suárez: "Cuando algo no me hace bien, me aparto"

En diálogo con un cronista de eltrece durante una entrevista para el programa Olga , la modelo y conductora fue directa: “Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno, cuando va creciendo, también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”.

Las palabras de Paula llegan en un contexto en el que más de una relación personal de Suárez ha quedado bajo la lupa desde el estallido del Wanda Gate en 2021, cuando se la vinculó sentimentalmente con Mauro Icardi, pareja de Wanda Nara. Ese episodio marcó un antes y un después en su entorno. En el caso de Chaves, la amistad con Eugenia se enfrió definitivamente tras ese escándalo y, según se supo en ese entonces, por su cercanía con Zaira Nara, hermana de Wanda y amiga personal de Paula.

Chaves agregó: “Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”. Sin apuntar directamente contra Suárez, pero dejando clara su postura, enfatizó: “No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar… Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”.

Finalmente, al ser consultada por las declaraciones de Lali Espósito, quien recientemente contó que tampoco mantiene una relación con su excompañera de Casi Ángeles, Chaves cerró con sinceridad: “No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, ¿por qué vas a decir que sí?”

Con esta declaración pública, Paula Chaves se suma a una lista de figuras que, sin escándalos pero con firmeza, marcan distancia de una de las actrices más mediáticas del espectáculo argentino.