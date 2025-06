Lali Espósito habló de su relación con la China Suárez: "No soy tan amiga"

Lali en Infobae1.jpg

La declaración no pasó desapercibida y generó revuelo en redes sociales, sobre todo porque llega en un contexto mediático agitado para Suárez, en plena polémica por un nuevo cruce con Wanda Nara. Algunos usuarios interpretaron las palabras de Lali como un "soltarle la mano", aunque la artista dejó en claro que no hay distancia emocional, sino un alejamiento natural con el paso del tiempo: “Me entero de su vida un poco por ustedes o por gente en común”.

Consultada sobre la posibilidad de compartir una salida doble con su pareja Pedro Rosemblat y La China junto a Mauro Icardi, Espósito fue conciliadora: “Siempre estoy para verla. Si me la cruzo en un cumple, nos quedamos charlando y le pregunto cómo andan sus hijos, cómo andan sus cosas”.

Entre risas, también se refirió a si aceptaría hacer de niñera para los hijos de Eugenia: “Yo no soy tan de babysitter... Ya tengo dos sobrinos y con eso voy bien. No soy de tanto quilombo... La China tiene muchos hijos. Pero si un día me lo pide, no tendría problema”. Sin conflictos ni escándalos de por medio, Lali dejó en claro que el cariño permanece, pero la amistad de todos los días quedó en el pasado. Una declaración honesta, en tiempos donde lo auténtico también se vuelve noticia.

