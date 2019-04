Parte médico sobre la salud de Sergio Denis tras las dos operaciones

"Actualmente se encuentra con menor requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, sin necesidad de fármacos para mantener el funcionamiento cardiovascular y continuando con su tratamiento antibiótico de amplio espectro", informa la dirección médica de Los Arcos.

Bajo el hashtag "#SergioDenisVive", el hijo del músico Federico Hoffmann es el encargado de difundir las novedades sobre la salud del cantante que la semana pasada había sido intervenido dos veces.

En su momento, la dirección médica también comunicó que el fin de semana que fue trasladado y sometido a una cirugía de tórax "para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho". Además, le realizaron una operación de abdomen "por un proceso infeccioso intestinal grave".

La semana pasada, Sergio fue trasladado al Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires "con parámetros estables, totalmente controlados y en condiciones óptimas para su traslado", según indicó Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla.





Desde que ocurrió el accidente, Verónica Monti, pareja del músico, aseguró que no tiene relación con la familia de él y que solo se entera de las novedades a través de los partes médicos que difunden a los medios.





"Me comuniqué muchísimo con su hermano, me lee, me escucha, pero no me responde. Tengo confianza en que va a salir adelante. Es un hombre muy fuerte, y acá la medicina nuestra es excelente, con lo cual los médicos van a hacer todo para que él esté bien, de la cabeza y del cuerpo, por todo lo que le pasó, que ya es de público conocimiento. Creo que él va a estar bien, pero va a ser una recuperación larga, en la cual va a necesitar que la familia esté omnipresente", aseguró Monti sobre la internación del músico. Fuente: (Teleshow).-