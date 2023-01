Murió la hija de Elvis Presley, Lisa Marie, a los 54 años

LISA MARIE PRESLEY 3.jpg

Lisa Marie fue reportada en estado crítico, tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran "en sus oraciones". Según informó el medio de espectáculos estadounidense, TMZ, la hija del ídolo recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos tras haber sufrido problemas cardíacos. Antes de ser trasladada, los especialistas que la atendieron lograron recuperar el pulso y, una vez llegada al hospital, su vida fue asistida con un marcapasos.

Esta semana, Lisa fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, quienes acompañaron al actor Austin Butler, quien fue premiado esa noche por interpretar a Elvis en el film de Baz Luhrmann. La cantante de 54 años fue la única hija del astro del rock y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineaste Riley Keough. Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 sacó su primer álbum "To Whom it May Concern" ('A Quien le Corresponda') y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no volvió a sacar nuevo material.

Lisa Marie fue noticia cuando, tras una lucha con las adicciones, se casó públicamente en cuatro ocasiones: dos de sus cónyuges fueron Michael Jackson y el actor Nicholas Cage. Jackson y Presley se casaron en República Dominicana en 1994, pero el matrimonio terminó dos años después. Su otro matrimonio fue aún más breve, pues la cantante solicitó el divorcio tras cuatro meses después de haber contraído nupcias con Cage, en 2002.

La artista se convirtió en la única heredera del Elvis Presley Trust tras la muerte de su padre. Junto con Elvis Presley Enterprises gestionó Graceland y otros activos hasta que ella misma vendió su participación mayoritaria en 2005. Mantuvo la propiedad de la mansión de Graceland, las 13 hectáreas que la rodean y los objetos del interior de la casa. Su hijo está enterrado allí, junto con su padre y otros miembros de la familia Presley.