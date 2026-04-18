Real Sociedad es el campeón de la Copa del Rey

Real Sociedad se coronó tras derrotar 4-3 en los penales al Atlético de Madrid, luego de una vibrante final que finalizó igualada 2 a 2.

Después de un vibrante 2-2 en el tiempo regular y tras no sacarse diferencias en el alargue, la Real Sociedad se coronó campeona de la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid 4-3 en los penales, en una definición que tuvo a Unai Marrero, arquero del equipo vasco, como principal figura.

El partido siempre fue cuesta arriba para los de Diego Simeone, que desde los 13 segundos se encontraron debajo en el marcador tras una desatención que derivó en el gol de Ander Barrenetxea. Sin embargo, la respuesta llegó 19 minutos después, de la mano de un potente remate de Ademola Lookman en la puerta del área. La igualdad duró poco, dado que a los 45 minutos, un penal de Juan Musso sobre Goncalo Guedes derivó en el 2-1, desde los pies de Mikel Oyarzabal.

Durante prácticamente todo el segundo tiempo, los vascos se encaminaron hacia la victoria. Pero Julián Álvarez tenía otros planes y, a los 38 minutos y tras una gran maniobra individual, clavó un verdadero golazo para llevar las cosas al alargue.

La Copa del Rey se definió desde los 12 pasos

En el tiempo extra, sin embargo, los equipos no se sacaron diferencias y llegaron los penales. Allí, Marrero fue figura con dos penales atajados, ante Alexander Sorloth y Álvarez –Musso le tapó el remate a Orri Óskarsson–, para así darle el título a su equipo.