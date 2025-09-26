Elecciones en Agmer: Marcha Blanca festejó pero la Rojo y Negro denuncó irregularidades

En la seccional Paraná de Agmer los resultados de las elecciones estan discutidos ya que desde la Rojo y Negro indican que la elección quedó sin resolverse

Los resultados del escrutinio provisorio tras las elecciones en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmaron el triunfo a nivel provincial de la lista oficialista Marcha Blanca, lo que garantiza que Abel Antivero asumirá como secretario general del sindicato docente más importante de la provincia para el período 2026–2029. En tanto, en Agmer seccional Paraná la lista Rojo y Negro cuestionó los resultados e indicaron que la elección quedó sin resolverse, por irregularidades en algunas mesas.

A nivel provincial

La lista Marcha Blanca (una coalición integrada por las agrupaciones Celeste, Compromiso, Rojo y Negro y Paulo Freire) obtuvo el 77,2% de los votos, frente al 22,8% alcanzado por la Lista Multicolor, que llevaba como candidata a Gimena García. La diferencia fue tan amplia que la Multicolor no logró el 30% necesario, según el estatuto del sindicato, para ingresar como minoría en la conducción provincial.

Elecciones en Paraná

Uno de los datos más relevantes de la jornada electoral se dio en la seccional Paraná, donde se registraría un cambio histórico en la conducción. La lista Unidos por la Educación, encabezada por Manuel Gómez, se impuso-de momento- con 741 votos, superando a la tradicional agrupación Rojo y Negro, liderada por Martín Tactagi, que obtuvo 726 votos. En tercer lugar quedó la Lista Multicolor, con 489 sufragios. Sin embargo, desde la Rojo y Negro afirman que la elección no está cerrada, ya que denuncian irregularidades en algunas mesas de votación. En un comunicado, informó que presentarán impugnaciones que podrían dar vuelta el resultado.

"La elección en nuestro departamento Parana quedó sin resolverse por irregularidades en algunas mesas. Haremos las correspondientes presentaciones formales", sostuvieron.

Resultados en algunos departamentos:

Además del triunfo general, Marcha Blanca se impuso de forma clara en la mayoría de los departamentos. Algunos de los guarismos más destacados fueron:

-San Salvador: Marcha Blanca 366 votos (89,9%) - Multicolor 39 votos (9,6%)

-Colón: Marcha Blanca 723 votos (82%) - Multicolor 141 votos (18%)

-La Paz: Marcha Blanca 532 votos - Multicolor 118 votos (sobre un total de 650 votantes)

-Concordia: Marcha Blanca 644 votos (62%) - Multicolor 398 votos (38%) – Total de votantes: 1042

-Diamante: Marcha Blanca 201 votos - Multicolor 46 votos.