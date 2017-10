Los agarraron infragantis y tuvieron que salir a dar explicaciones

Siempre hay alguien listo para capturar momentos y luego publicarlos. Eso le sucedió a Aylén Bechara y Joaquín "Pollo" Álvarez, quienes fueron fotografiados en una extraña situación.

En la imagen publicada por Ángel de Brito, en su cuenta de Twitter, podría observarse cómo el conductor le toca, aparentemente, la cola a la modelo. "¿Qué hacías @polloalvarezok con @ailen_bechara?", preguntó el periodista.

Y si bien, Álvarez no realizó declaraciones al respecto, Bechara salió rápidamente a dar explicaciones, sobre todo porque está de novia y los rumores podrían afectar a su relación. "Jajaja CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo", aseguró.

"No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico @polloalvarezok", agregó ya en un tono más molesto.