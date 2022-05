La China Suárez y Rusherking: besos en una fiesta

Tras el lanzamiento de su carrera como cantante y su viaje a España, la China Suarez salió de fiesta y confirmó su romance con Rusherking, el ex de María Becerra. Rodeados de famosos como Lali, Ángel de Brito, entre otros, la China Suárez y el cantante no pararon de besarse y las fotos no tardaron en filtrarse.