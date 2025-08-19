"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

La película "Homo Argentum" superó los 330 mil espectadores en tres días y generó elogios y comentarios políticos del presidente Javier Milei

La película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la historia reciente del cine argentino. Desde su estreno el jueves pasado, la producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat reunió a más de 330.000 espectadores, consolidándose como un fenómeno de taquilla.

Sólo el día del estreno, el film convocó a 73.886 personas, una cifra que equivale casi a llenar el estadio de River, distribuida en 405 pantallas de todo el país. La asistencia se mantuvo durante viernes y sábado, con 111.169 tickets vendidos el segundo día, según datos de Ultracine, que registró que la película concentró casi el 56% del público total que fue al cine durante los primeros dos días.

Pico de audiencia

Con estos números, se posiciona como la cuarta película más vista en su primer día de estreno en la historia del cine argentino, el tercer mejor arranque de 2025 y ya amenaza con ingresar a la lista de las 20 películas más taquilleras del año, pese a llevar apenas cuatro días en cartelera.

El filme incluso superó a todas las demás 56 películas en cartelera el viernes 16, consolidando su liderazgo en la taquilla. Si se proyectan los números de los primeros tres días, se espera que supere a Mazel Tov, protagonizada por Adrián Suar, que sumó 356.897 espectadores en 17 semanas, y se convierta en la película argentina más vista del año.

Homo Argentum presenta una colección de 16 viñetas satíricas, en las que Francella se transforma en distintos personajes que atraviesan todas las capas sociales y culturales del país. Cada historia funciona como una cápsula narrativa que expone tensiones como la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el tonto.

Lejos de ofrecer moralejas, la película combina humor con una ironía aguda que refleja un imaginario argentino incómodo, pero reconocible. Francella se convierte en un camaleón social, encarnando personajes entrañables, ambiguos o miserables, pero siempre posibles, generando reflexión y diversión a la vez.

En redes sociales, la película despertó debates intensos. Algunos usuarios la describieron como un retrato de un argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”, mientras otros celebraron la capacidad de Francella para encarnar las contradicciones de la sociedad argentina con humor y sensibilidad.

La crítica de Javier Milei

La película también generó comentarios de alto perfil político. Javier Milei, proyectó la película para diputados e integrantes de su Gabinete y se expresó en su cuenta de X sobre el filme.

Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei aseguró que la obra refleja “el espectáculo bizarro que hoy ofrecen los kukas” y remarcó que muestra con crudeza la realidad de ciertos sectores sociales y culturales.

“Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies”, escribió Milei, agregando que la película deja al descubierto lo que él considera la falsedad de la progresía y el mundo “woke”.

El mandatario también destacó que el éxito de Homo Argentum se logró sin financiamiento del Estado, mostrando a muchos actores del rubro y aledaños como “fracasados totales y absolutos”.

Con más de 330.000 espectadores en tres días, Homo Argentum se posiciona como un récord en taquilla y también como un punto de referencia cultural que genera conversación, debate y polémica.