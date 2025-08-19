Uno Entre Rios | Show | Andrés Gil

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi, Andrés Gil decidió expresarse públicamente por primera vez a través de su cuenta de Instagram

19 de agosto 2025 · 14:22hs
Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi, Andrés Gil decidió expresarse públicamente por primera vez a través de su cuenta de Instagram. La aclaración llega luego de que el 18 de agosto se informara en LAM que la actriz le había sido infiel a Nicolás Vázquez, y que al día siguiente ella misma lo confirmara.

“Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor, enfatizando que los dichos han afectado la percepción de su trabajo junto a Accardi y Vázquez en la obra de teatro que compartieron.

Gil continuó: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, concluyó.

Con esta publicación, Andrés Gil busca poner fin a los rumores y recuperar la tranquilidad de su vida personal y profesional.

LEER MÁS: Gimena Accardi admitió que le fue infiel a Nicolás Vázquez: "Cometí un error, me mandé una cagada"

