Gran Hermano: doble eliminación y escándalo

La placa estaba compuesta por Sabrina, Bautista y Alan luego de que el voto -esta vez positivo- del público salvara a Rosina, Lisandro, Federico, Emmanuel, Virginia, Martín y Nicolás. Previo a conocerse los resultados del público, el Gran Hermano dio la oportunidad a los participantes de pasar al confesionario y pedir el apoyo de la gente una última vez . La primera que pasó fue Denisse quien expresó: " Estoy agradecida de haber llegado hasta donde llegué. Quiero que me apoyen, me quiero quedar. Sé que también estuve medio apagada en estos meses, pero si me quedo prometo darlo todo, dar lo mejor de mi. A los que me votaron gracias, los quiero mucho" .

Embed Denisse es la primera eliminada de la noche y abandona la casa de #GranHermano



Mirá la gala de eliminación en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/YSGQ3BOx0e — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 30, 2024

A su turno Sabrina -quien está envuelta en un escándalo por la abierta infidelidad a su pareja con otro participante, Alan- indicó: "Quiero pedirle a toda mi gente que me apoye, me banque. A toda la gente que me está conociendo que apuesten y me den una oportunidad para seguir acá. Les prometo que me voy a volver a encender, que voy a volver a brillar. Que me apagué un poco, pero lo voy a dar todo". Ante esto, Gran Hermano repreguntó por qué sentía que se apagó y la participante respondió: "Por el hecho de juntarnos un poco con Alan y apagarnos un poco, por el hecho de pasarla bien. Sé que eso me alejó de las cosas que pasaban en la casa, mis compañeros me lo dijeron por momentos. Y siento que eso puede haberme afectado en el afuera, así que estoy dispuesta a ver esa parte mía y cambiarla".

Embed ALAN es el segundo eliminado de la noche y abandona la casa por decisión del público Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/E6ZVhZSv4H — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 30, 2024

Seguidamente Alan, el tercero en discordia entre Sabrina y su novio Brian, consideró: "Siento que últimamente no estoy mostrando mi mejor versión". Totalmente ajeno a los gritos de la tribuna que expresaban "¡Tomátela!", dijo: "Siempre trato de meterle para adelante, acordarme de mi familia y todos los que me están mirando y me están apoyando. Tengo mucho para dar todavía, por más de que me haya apagado un poco, me falta mucho por demostrar".

Finalmente Bautista pasó al confesionario y afirmó: "A los que quizás piensen que el voto les da igual, les pido que por favor lo hagan, hacen la diferencia. Así que si me están escuchando y están en la duda, háganlo. Me quiero quedar más tiempo en la casa. Siento que tengo mucho para dar, que van a venir situaciones para mostrar quién soy. Si me voy, lo hago contento. Haber estado casi dos meses acá fue una locura, hay que estar adentro para entenderlo".

Finalmente, Santiago del Moro solicitó a la escribana el primer sobre de la noche que contenía el nombre del primer participante salvado que fue Bautista alrededor de las 23.09. Media hora después se cerró la votación definitiva donde el público decidió que Denisse y Alan abandonarían la casa.

La palabra de Brian, el novio de Sabrina

Alan y Sabrina no son vistos con buenos ojos por fuera de la casa de Gran Hermano ya que la joven inició un vínculo más allá del compañerismo con Alan a pesar de que está en un noviazgo hace ocho años con un muchacho llamado Brian Fernández.

Este lunes por la noche el novio de la participante escribió en sus redes sociales: "Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando (...) Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo. Me cansé y acá, el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos". El joven sostuvo que trató de bancar a su pareja "de la manera más genuina, porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben" pero expresó: "Ya me superó todo y no puedo dejarme de lado a mí como persona. Como dijo ella en su presentación, la apoyé siempre en todos los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas. Hasta para entrar acá, donde sabía que el más perjudicado podía ser yo, aún así decidí acompañarla".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@bdfernandez)

"Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado", continuó, "Claramente (Sabrina) no toma dimensión de dónde está y me da pena cuando salga y se tope con todo esto y el daño que causo". Finalmente, aclaró: "No apoyo para nada todo lo que se estuvo viendo este tiempo, pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo".