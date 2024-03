Gran Hermano: Agostina abandonó el reality y explotó la casa

"Parece una final", dijo el conductor, dejando en claro la expectativa que reinó durante todo el programa. Además, en cuanto dio a conocer la decisión del público, todo terminó en una polémica con la participante y expolicía (Agostina), porque al segundo de que Santiago del Moro dijera que quien debía abandonar la casa era Lisandro, la mujer comenzó a los gritos y expresó que tenía miedo de que Furia la atacara dormida y la matara. “Este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para quien se quiera ir”, lanzó el conductor visiblemente cansado y desafiante. “Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”, gritaba la participante.

“Salgo después de Lisandro”, pidió, mientras sostenía su valija. Sin embargo, Santiago del Moro insitió en despedir a Lisandro respetando su momento: "Quiero que vengas a saludar a tu gente y quiero que le rindamos el aplauso que se merece a un jugador que se va”. El participante y contrincante directo de Furia, solo fue despedido por los varones, ya que sus compañeras se encontraban en estado de shock por lo que sucedía entre Agostina y Furia.

Finalmente, la gala terminó con la salida de Lisandro y lo último que se supo fue que Agostina había quedado en el confesionario. Por eso, hoy a la mañana, Santiago del Moro terminó con los rumores y confirmó la salida de la participante: "Agostina se fue anoche a la madrugada. Eso les quiero contar, porque en un momento cuando ella me dice que se quiere ir le digo que se puede ir ahora. Toda la gente que está ahí es adulta y nadie nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Entonces, si vos te quedás, es porque te bancás las condiciones del juego y te podés ir cuando vos quieras. A mí lo que no me gustó fue que lo hiciera en la salida de Lsandro, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, era su momento y lo tapó ella a él. Estaba despidiéndose de sus amigos, de la casa, era su momento, y ella estaba a los gritos diciendo ‘me voy’”.

