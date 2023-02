Gran Hermano 2022: nueva eliminación con fuegos artificiales

Luego de que Julieta como líder de la semana tomara la decisión de salvar de la nominación a Camila, quedaron en la placa final Lucila, Walter y Romina y este domingo tuvo lugar una de las galas de eliminación más esperadas con un mano a mano entre Alfa y la ex diputada, cuya relación quedó destruida días atrás.

Luego de que Julieta como líder de la semana tomara la decisión de salvar de la nominación a Camila, quedaron en la placa final Lucila, Walter y Romina y este domingo tuvo lugar una de las galas de eliminación más esperadas con un mano a mano entre Alfa y la ex diputada, cuya relación quedó destruida días atrás.

Santiago del Moro comenzó la gala preguntándole a la tribuna quién pensaba que se iría esta noche. Y, obviamente, los gritos estuvieron divididos entre los fanáticos de cada uno de los tres nominados. Entonces, el conductor mostró cómo repercutió en la casa la decisión de Julieta de salvar de la placa a Camila. Y, ante el desconcierto de sus compañeros, la actriz aseguró que lo había hecho como una estrategia para salvar a la ex diputada. En la cena de los nominados del sábado, mostraron el distanciamiento de Romina y Walter, que no se hablaron en toda la comida, mientras la Tora trataba de amenizar el momento como podía. “En la vida hay dos maneras de ser. O comprás un ticket o estás arriba del escenario. Yo no nací para comprar un ticket”, fue la frase que deslizó Alfa cuando Lucila intentaba hacerlo interactuar.