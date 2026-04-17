Día Mundial del Malbec: seis de cada 10 paranaenses lo eligen como su vino favorito

Aunque las ventas se ven afectadas por la situación económica y los cambios en los hábitos, el varietal insignia argentino conserva su liderazgo

Se celebra hoy 17 de abril el Día Mundial del Malbec, una fecha que pone en valor a la cepa insignia de la Argentina y que, año tras año, reafirma su lugar de privilegio en la mesa de los consumidores. En Paraná, la tendencia se mantiene firme: el Malbec sigue siendo el vino más elegido, aunque el contexto económico y los cambios de hábitos empiezan a marcar nuevas dinámicas en el mercado.

Así lo confirmó Cristóbal Shiro, propietario de una vinoteca ubicada en calle Villaguay, quien en diálogo con UNO brindó un panorama actualizado sobre el consumo local. “El Malbec sigue predominando. Han aparecido otras cepas, pero no logran alcanzar su volumen de ventas”, explicó.

Según datos del comerciante, seis de cada 10 paranaenses en promedio que consumen vino optan por el Malbec, lo que refleja una fuerte identificación cultural con esta variedad. A pesar de la diversificación de la oferta, con etiquetas de Pinot Noir y Cabernet Franc ganando presencia, el liderazgo del Malbec continúa siendo contundente. “Se prueban otras opciones, pero el Malbec siempre vuelve a imponerse”, sintetizó Shiro, al tiempo que destacó que su perfil versátil y su buena relación precio-calidad lo mantienen como una opción confiable para el consumidor promedio.

Vino

Consumo estacional

El inicio del otoño marca, además, un punto de inflexión en las ventas. Con la llegada del frío, el consumo de vino comienza a repuntar, en detrimento de otras bebidas como la cerveza. “Es una época en la que el vino vuelve a crecer”, indicó.

Sin embargo, este repunte se da en un contexto complejo. La caída del poder adquisitivo impacta directamente en un producto que no es considerado de primera necesidad. “Hoy la gente prioriza otras cosas. Si queda un resto, se da el gusto de comprar un vino”, describió.

En ese sentido, Shiro señaló que las ventas han caído en el último tiempo, en línea con lo que sucede en otros rubros vinculados al consumo masivo. Esta situación genera un mercado más competitivo, donde cada compra es más analizada.

En cuanto a los precios, el panorama es heterogéneo. Por un lado, los vinos de marcas consolidadas han tenido aumentos, aunque por debajo de la inflación. Por otro, muchas etiquetas menos conocidas mantienen valores prácticamente congelados para incentivar la rotación.

Actualmente, una botella de Malbec de calidad aceptable para una cena puede encontrarse desde los 8.000 a 10.000 pesos en adelante, mientras que existen opciones más económicas desde los 3.000 pesos, aunque de menor calidad.

“Hay listas de precios que no se actualizan desde hace meses, sobre todo en productos que cuesta más vender”, explicó el comerciante, quien remarcó que la caída del consumo obliga a muchos proveedores a sostener precios para no perder mercado.

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Nuevas tendencias y hábitos

Otro factor que incide en el consumo es el cambio de hábitos, especialmente entre los más jóvenes. La búsqueda de una vida más saludable ha llevado a algunas personas a reducir o directamente eliminar el consumo de alcohol.

A esto se suman las modas. En los últimos años, bebidas como el gin tuvieron un fuerte crecimiento, aunque ese fenómeno parece haberse estabilizado. “El furor ya pasó, pero sigue teniendo su público”, comentó Shiro.

En paralelo, el vino también busca reinventarse a través de estrategias de marketing. Etiquetas creativas, nombres llamativos y propuestas innovadoras logran captar la atención del consumidor, especialmente en segmentos de gama media y baja, donde el precio es determinante.

“Siempre aparecen vinos con nombres ingeniosos o etiquetas diferentes que se ponen de moda por un tiempo”, señaló.

Diferencias regionales de Malbec

Consultado sobre el origen de los vinos, Shiro destacó que, si bien hay producción en distintas regiones del país, el Malbec mendocino continúa siendo el más elegido por tradición y reconocimiento.

No obstante, valoró el crecimiento de otras zonas. En cuanto a Entre Ríos observó que al margen del Malbec algunas cepas comienzan a destacarse. “El Tannat es de lo mejor que se está haciendo en la provincia, por el clima y el suelo”, afirmó.

malbec.jpg Entre todas las opcines, el Malbec sigue siendo el vino más elegido

Un mercado competitivo

El sector enfrenta además una fuerte competencia por parte de las grandes cadenas de supermercados, que suelen ofrecer promociones agresivas como “3x2” o “4x3”. Sin embargo, desde las vinotecas sostienen que muchas veces esos precios no difieren tanto de los que se pueden encontrar durante todo el año en comercios especializados. “El problema es la comunicación y los medios de pago. Nosotros no podemos ofrecer tantas cuotas o promociones como las grandes cadenas”, explicó Shiro.

A esto se suma el crecimiento de la oferta: en Paraná hay cada vez más vinotecas, además de supermercados y otros canales de venta, lo que intensifica la competencia en un mercado en retracción.

Perfil del consumidor

En cuanto al público, el comerciante indicó que predominan los hombres, aunque la diferencia no es marcada: aproximadamente un 60% frente a un 40% de mujeres. Además, señaló que su clientela se concentra en una franja etaria mayor, principalmente a partir de los 30 o 40 años.

Este dato coincide con la tendencia general del mercado, donde el consumo de vino suele estar más arraigado en adultos que en jóvenes, quienes tienden a diversificar sus elecciones o reducir el consumo de alcohol.

Un símbolo que perdura

A pesar de los desafíos, el Malbec mantiene su lugar como emblema del vino argentino y como una de las elecciones favoritas en Paraná. Su historia, su versatilidad y su fuerte identidad cultural siguen pesando en la decisión de compra.

En el marco del Día Mundial del Malbec, la cepa vuelve a demostrar que, más allá de las modas y las dificultades económicas, continúa siendo un clásico que se adapta, resiste y acompaña las mesas argentinas.