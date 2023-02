Gran Hermano 2022: la casa le dio la bienvenida a dos nuevos integrantes

Luego de varias especulaciones, hicieron su entrada los dos nuevos participantes de Gran Hermano 2022, y los hermanitos no lo podían creer

Cuando Santiago del Moro les anunció que entrarían dos nuevos integrantes a la casa de Gran Hermano 2022, muchos participantes se preocuparon. Y es que, aunque el conductor del ciclo les aseguró que no se modificaría la fecha de finalización del reality, ninguno de los concursante que siguen en competencia querían tener que convivir con gente que viniera de afuera. Así que entraron con desgano las valijas que había dejado la producción en el parque y esperaron, ansiosos, las novedades.

En ese momento, los jugadores detectaron movimientos fuera de la casa y, al ver a los dos cachorritos que había en el jardín, salieron corriendo a buscarlos. “Despacito, que no se asusten”, les advirtió el conductor, mientras los perritos miraban azorados y Gran Hermano les explicaba que eran muy bebés y debían ser sumamente cuidadosos con ellos.

Frente a la emoción de todos los hermanitos, que no dejaban de acariciar a los recién llegados, del Moro señaló: “Linda la sorpresa. Obviamente, no los van a poder nominar”. Y les pidió atención para explicar de dónde habían salido esos animalitos. “Las nuevas mascotas de la casa son dos perritos que hace treinta días recibieron en adopción en la clínica veterinaria del médico Gustavo González Marín. Los dos hermanitos son machitos, son mestizos, tienen dos meses y medio y ya fueron debidamente desparasitados y vacunados”, dijo el conductor.

Y continuó: “Son perritos que fueron rescatados y están ahí para adoptar. Los jugadores serán instruidos en la manera de cuidarlos y deberán resolver las dificultades normales que implique el cuidado de los animalitos. Es muy importante cuando uno adopta una mascota tener el tiempo y la dedicación, más allá de obviamente el amor y los cuidados pertinentes”.

Finalmente, del Moro explicó la razón de esa incorporación. “La casa quiere dar un mensaje: que es bueno que la gente sepa que adoptar está bien, porque implica entre otras cosas menos perritos en la calle. Los dos perritos están sanitos y preparados para una adopción responsable, cosa que sucederá a la finalización del programa o cuando así considere Gran Hermano”.

Claro que, de inmediato, varios de los participantes se ofrecieron para esa adopción. “Los perritos no tienen ni nombre todavía”, les dijo Santiago, que aseguró que si alguno quería quedarse con ellos lo podría hacer a su debido tiempo. También les advirtió que todavía no tenían red en la piscina, por lo que debían ser sumamente cuidadosos. Entonces, entre todos comenzaron a pensar cómo llamarían a los cachorritos y se decidieron por Caramelo y Moro, este último en honor al conductor.

“Ahora los van a instruir sobre como cuidar cachorros, para que en esa casa llena de amor crezcan saludables”, dijo entonces del Moro. Y explicó que en las valijas estaban todos los elementos necesarios para las mascotas. “Cuando salimos a buscar los perritos nos presentan estos dos para ver cual iba a entrar. Pero dijimos: ‘Son hermanitos, que entren los dos si llegaron juntos al refugio’”, relató.

Alfa enfrentó las críticas y se refirió a sus polémicos dichos

Este lunes, tras abandonar la casa de Gran Hermano 2022 con el 52,83% de los votos, Walter Alfa Santiago enfrentó a los analistas de El Debate en Telefe, y respondió uno a uno los cuestionamientos sobre varias de las polémicas actitudes que tuvo en la casa más famosa del país.

Los frentes del debate fueron varios, pero quien empezó fue Laura Ubfal, quien de frente le dijo que fue “maltratador, misógino y gordofóbico. Dijiste cosas horribles, y Ariel despertó en vos ese odio. Te llenaste de bronca, te llenaste de odio y ahí apareció otra vez esa parte de Alfa horrible", le dijo, tajante, la periodista.

alfa gran hermano.jpg Alfa enfrentó las críticas y se refirió a sus polémicos dichos

"Lo de Ariel fue más allá, yo no tengo nada contra él”, dijo Alfa, y si bien por momentos parecía ser autocrítico con muchas de sus actitudes, por otros no tanto.

“Soy jodido, soy cabrón, soy un hombre de 60 años y no voy a cambiar a esta altura", aseguró.

"Me equivoqué en muchas actitudes, yo no tengo nada personal con nadie. Es un juego y Romina jugó mejor", sumó sobre su relación con la ex diputada, con quien al comienzo era inseparable pero luego del comentario que tuvo sobre su maternidad, el quiebre fue definitivo.