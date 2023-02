Gran Hermano 2022: anulación de votos y cuatro nominados

La noche inició con la sorpresiva nominación espontánea de Nacho : "Le voy a dar tres votos a Camila, porque quiero asegurarme que esté en esta placa. Y le quería dar dos a Alfa, no quiero que se vaya y comparto muchas cosas con él, pero bueno. Cada vez se complica más y se achica más el juego" , explicó el participante. Seguidamente ingresó Julieta , quien nominó a Lucila 'La Tora' y Walter 'Alfa' Santiago y justificó su sorpresiva votación diciendo: "La quiero mucho, siempre tuvimos buena relación, pero es una realidad que ella al principio nunca jugó conmigo ni era de mi mismo grupo" . Cuando le tocó justificar el voto de Alfa, expresó que su compañero "hace mucho no va a placa y todas estas semanas pasaron muchas cosas con respecto a él y me gustaría saber cómo está afuera".

Embed ¡Se picó! Nacho le hizo la espontánea a Camila y a Alfa No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/d3iPIeEnkD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 9, 2023

Romina nominó a Camila en primer lugar, y en segundo a Alfa. "Creo que cuando alguien te quiere no te dice las cosas que él me dijo. En sus peores momentos yo lo defendí, incluso poniéndome la casa en contra, y no fue recíproco". Sin embargo, antes de revelar la placa de nominados, Gran Hermano comunicó que debido al voto cantado, el voto de la ex diputada fue anulado. Camila, por su parte, decidió nominar a La Tora y Romina. "Es con la que menos afinidad tengo, nada más que eso. No me gusta que arme pelea, siento que tira algunos comentarios para generar peleas. El otro va para Romina, porque siento que si llega a ir a placa la van a salvar. No hay otra explicación”, dijo.

Embed #GranHermano le anuló el voto a Romina No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/Pw0RRgHCVN — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 9, 2023

Daniela, en tanto, le dio dos votos a Alfa y uno a Camila. "Esta semana que pasó fue muy tensa, vivimos una discusión muy fuerte y dijo cosas muy hirientes contra Romina. Voy a dejar que el público lo juzgue como quiera, si queda en placa queda en mano de ellos", argumentó. Marcos, por su parte, decidió nominar a la Tora y a Daniela. “Mi mejor estrategia es votar desde el corazón, si bien no se toma como juego, creo que si se quedan las personas con las que mejor me llevo tengo menos probabilidades de quedar nominado”.

Y llegó el momento de La Tora, quien nominó a Camila y a Alfa. “Los primeros dos van a ser para Camila, lo está usando a Alfa. Vio todo de afuera y sabe con quien jugar, no le creo nada. Me hace sentir incómoda que diga que Alfa le hace acordar al padre y en ciertas situaciones parecen pareja", dijo. Alfa, que al momento de su votación ya estaba en la placa de nominados a pesar de que a Romina le habían anulado el voto, decidió darle sus votos a Romina, "la veo fuerte y si voy a placa quiero que venga conmigo, ver que pasa". En segundo lugar nominó a Lucila, "la estrategia es que Julita va a tener que salvar a alguien, y seguro la salva a Romina. Lucila también es fuerte y quiero verla en placa conmigo", cerró.

Así, la placa de nominados quedó definida entre Camila, Lucila, Alfa y Romina, uno de ellos será salvado este jueves por Julieta y los otros tres enfrentarán el voto del público de cara a la eliminación del domingo.