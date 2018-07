George Clooney resultó herido en accidente de moto en Italia

El actor George Clooney chocó contra un auto Mercedes cuando conducía una moto por las calles de Cerdeña, en Italia, pais donde se encuentra rodando una película.





De acuerdo con el comandante de la Policía de Olbia, Giovani Mannoni, "no se informó de nada grave. Clooney no se rompió nada", dijo sobre el galán que terminó sobre el capot del auto.





Según el reporte policial Clooney estuvo involucrado en el accidente alrededor de las 8:15 a.m. CET / 2:15 a.m. ET del martes por la mañana. El accidente ocurrió en la SS125, una calle local, en el área de Olbia-Murta María, en una intersección cerca de un hotel.





El actor fue llevado al hospital "Giovanni Paolo II" en Olbia, con policías con él en la ambulancia. El hospital realizó una tomografía axial computarizada en él, y no apareció nada grave y fue dado de alta horas después pero deberá ser monitoreado durante 20 días, fuera del hospital.





Desde la Policía agregaron que se están investigando las causas y la responsabilidades del accidente aunque se adelantó que el conductor del Mercedes, quine viajaba solo, no se detuvo en una curva y golpeó la moto de Clooney.





Según fuentes allegadas a la estrella de Hollywood, Clooney descansará un par de días para luego reanudar la filmación y se asegura que "está bien".