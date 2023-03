Fernando Burlando reveló cuál será la estrategia legal de Jey Mammon

Jey Mammon rompió el silencio luego de que se conociera la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto, que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad. "Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. No quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme, que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo", expresó el conductor. En una nota con LAM (América TV), Fernando Burlando habló por primera vez del expediente, en el cual él figura como abogado del humorista.