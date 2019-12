Fede Bal lloró al hablar sobre la salud de su padre

Fede Bal se mostró conmovido a tal punto de no poder contener las lágrimas anoche, al presentarse en el Bailando 2019 y hablar sobre el grave estado de salud de su padre, Santiago Bal, quien está en coma farmacológico.

Ante la pregunta de Marcelo Tinelli, el actor y bailarín respondió: “Está muy mal”. Y demostrando una gran entereza y ya con los ojos vidriosos, Fede explicó el motivo de su presencia en el estudio de ShowMatch.

"Está muy deteriorado y entró en un cuadro en el que ya no podía respirar"

"Yo acá me siento vivo, me siento feliz. Es, creo, que el único momento en el día en el que me olvido un poco de los problemas. Todos tenemos problemas, obvio. Y venir acá no es como ir a una oficina, porque acá hay luces y a la gente del otro lado yo le quiero dar algo lindo. Verme llorando no está bueno. Pero es la vida. Es un reality que toca todo lo que nos pasa a nosotros, momentos lindos y momentos feos. Y hoy lo único que queda es rezar por papá, porque no está nada bien”.

Embed

En el momento más emotivo del programa, el hijo de Carmen Barbieri describió el panorama que enfrenta Santiago y cómo decidió él mismo enfrentar esa traumática situación. “Está muy deteriorado y entró en un cuadro en el que ya no podía respirar. Está todo comprometido. Entonces tratamos de acompañarlo y decirle que hay un lugar mejor. Yo creo, realmente, que hay un lugar mejor. Porque, si sale de esta, tampoco es vida seguir como estaba. Entonces, a veces los familiares sentimos un cierto alivio", contó Fede.

Para el actor "es raro decirlo, pero hay un alivio que uno tiene que sentir como hijo y transmitírselo a la persona. Realmente, es importante decírselo a la persona. Está todo bien, nosotros vamos a estar bien. Nos diste una familia hermosa. A mí me dio los mejores treinta años de mi vida. Ya es momento de que él también se ocupe de él. Y me parece que ocuparse de él también es irse".

"Yo viví treinta años al lado de un papá súper enfermo _confesó_. Una salud horrible. Y aprendí a valorar mucho más la vida. No es una frase hecha. Hace poco él quería tomar una gaseosa que se la conseguí y los médicos no lo dejaban. Y se la puso con una gasita en los labios. No sabés la cara de ese hombre. Yo lo filmé. Muchos me criticaron, todo el tiempo critica la gente. Hagan fila para criticarme, es mi papá y es mi realidad. El tipo dijo: Me acuerdo cuando era chiquito, jugaba en el barrio y tomaba esta gaseosa. O sea , su cabeza ya está yéndose. Y yo entendí que ya está. Que también llega un punto donde la persona tiene que irse”.

Y concluyó: “Yo normalicé la muerte, mucho más de lo que ustedes piensan del otro lado. Lloro porque es mi papá y uno nunca está preparado para eso. Pero yo la muerte la asimilé como la vida. Todo el tiempo estuve viviendo momentos en los que él se estaba por ir. Y hoy tal vez sea el momento”.