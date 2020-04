Esto dijo Luisana Lopilato, junto a Bublé, tras las acusaciones de maltrato

Luisana Lopilato y Michael Bublé están en boca de todos por una polémica transmisión en Instagram. Al comienzo del vivo, él se presentó como Miguel Burbujas -su nombre traducido al español- y le dió un codazo a su esposa, a quien se la vio visiblemente incómoda. En las redes no tardaron en acusar al popular músico de violento. Le pidieron a la actriz que se alejara de un hombre así y hasta recopilaron otros episodios donde él se comportaba de forma inapropiada. En un Live de Instagram la actriz argentina defendió al cantante, habló de la buena relación con su marido y les agradeció a sus seguidores por haberse preocupado.

Embed

Desde que comenzó la cuarentena, Luisana Lopilato y Michael Bublé realizan transmisiones en vivo a través de Instagram, en las que hacen juegos, cuentan historias y cocinan para entretener a sus seguidores en este momento tan particular.

Pero el fin de semana pasado, la actriz y el cantante quedaron en el centro de la polémica luego de que uno de sus videos generara una particular repercusión: en el mismo se vio al canadiense darle un codazo a su esposa por lo que fue acusado de maltratador por los usuarios de las redes sociales.

Embed

Este suceso los llevó al trending topic de Twitter donde fueron tendencia prácticamente todo el sábado y el domingo. Por lo que la artista decidió hacer un extenso descargo en el que defendió a su marido y aseguró: "quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!".

El descargo de Luisana

Embed

Pero el tema siguió estando en la agenda de los medios y en las redes, por lo que el lunes por la noche, en una nueva transmisión junto a su marido, los dos se mostraron divertidos y listos para cocinar ñoquis; pero antes la rubia quiso hablar de lo ocurrido.

"Antes de empezar, quiero decirles a todos que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse", comenzó Luisana, mirando fijamente a cámara.

"Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal", continuó, mientras Michael la miraba atentamente.

"Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen. Así que, gracias, pero este no es mi caso", cerró concluyente y dando por terminado el tema.