Dirimirán en un juicio abreviado el crimen de un hombre cuyo cadáver fue arrojado al río Paraná

Hugo Enriquez reconoció que mató a Gustavo González, cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná, en zona de Bajada Grande. Se resolverá en un juicio abreviado.

Hugo Eduardo Enriquez, de 38 años, alias Gitano o Edu, reconoció ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, que fue el autor de las 11 puñaladas que le propinó a Gustavo Gabriel González, el domingo 30 de noviembre de 2025 en la casa del acusado, ubicada en el barrio de Bajada Grande, en el oeste de Paraná. La causa se resolverá en un juicio abreviado .

Es de recordar que el cuerpo de la víctima fue hallado en el margen del río Paraná el 2 de diciembre con signos de una muerte violenta.

La causa se resolverá en un juicio abreviado

En la audiencia que se realizó este jueves, el acusado reconoció ser el autor del crimen. El fiscal, Laureano Dato, tras leer el hecho y la evidencia que se consideró para arribar al acuerdo –consistente en el cumplimiento de la pena de nueve años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en la Unidad Penal Nº1 de Paraná por el delito de Homicidio simple- precisó que se descartó a partir de la evidencia que pudo recolectar la División Homicidios de la Policía que se haya tratado de un caso de legítima defensa.

El fiscal relató que la víctima, que se encontraba en situación de calle, concurría ocasionalmente a la vivienda de Enríquez y ese día mantuvieron una discusión que derivó en crimen, señala APF.

Entre las evidencias de cargo se encuentra el testimonio de una mujer que es allegada a Enríquez. Esta declaró en sede policial y fiscal donde dijo que el acusado le confesó el crimen. También aportó que la mujer relató conductas de la víctima con las que no estaba de acuerdo, pero no se profundizó respecto de aquellas.

Otros detalles brindados

Dato también refirió que constan entre la evidencia filmaciones que muestran a Enriquez junto a otra persona que no fue identificada trasladar el cadáver desde la casa donde ocurrió el hecho hasta la orilla del río Paraná, donde fue hallado casi dos semanas después. También destacó que en la moto se encontraron rastros de sangre que corroboran la hipótesis acusatoria.

La defensa del acusado adhirió al acuerdo, sostuvo que en un principio analizaron sostener la hipótesis de una legítima defensa que con el devenir de la investigación se fue debilitando hasta quedar descartada por otra evidencia.

Las partes destacaron que la familia de González estuvo de acuerdo con el monto de la pena acordado. El juez adelantó que va hacer lugar al acuerdo, no obstante dará a conocer el 20 de abril al mediodía su resolución.

Mientras, por acuerdo de las partes, Enríquez continuará con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta que la sentencia quede firme.