Eruca Sativa se presenta en Paraná

Recorrieron los escenarios más importantes de Argentina, Latinoamérica y España, incluyendo festivales como Vive Latino, Cosquín Rock, Cosquín Folclore, Personal Fest, Lollapalooza, Rock al Parque Bogotá, Festival de Santa Lucía México, Rock & Roll All Stars, Mother of all en Monterrey, innumerables eventos regionales, además de compartir escenario con artistas como Guns´n Roses, Foo Fighters y Aerosmith, entre otros.

Su discografía incluye seis álbumes de estudio “La Carne” (2008), “Es” (2010), “Blanco” (2012), “Barro y Fauna” (2016), “Seremos Primavera” (2019) y “Dopelganga” (2022), y dos discos en vivo “Huellas Digitales (en vivo)” (2014) y “Seremos Primavera en vivo en la Ballena Azul” (2022).

Consagrados en su propia tierra -ganadores de cuatro Premios Gardel y recientemente nominados en las categorías “Mejor Álbum en vivo” y “Mejor videoclip largo” por “Seremos Primavera en vivo en la Ballena Azul”, y en la categoría “Mejor álbum grupo de Rock” por “Dopelganga”- , Eruca Sativa logró rápidamente capturar la atención de la escena internacional. Desde 2017, recibieron seis nominaciones a los Latin Grammy por sus trabajos “Nada Salvaje”, “Barro y Fauna”, “Carapazón” y “Día Mil”.

Recientemente desplegaron los festejos por sus 15 años de carrera musical, que incluyeron una gira por Argentina y el lanzamiento de su nuevo álbum “Dopelganga”, una colección de covers bien rockeros, donde imprimen la energía Eruca a distintos clásicos de la música latina, como “Corazón delator”, “Bolero falaz” y “Sola en bares”, por nombrar solo algunos.