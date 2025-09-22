Uno Entre Rios | Show | Pampita

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

La modelo Pampita Ardohain llegó al país y se encontró con una desesperante situación en su casa de barrio Parque en Buenos Aires

22 de septiembre 2025 · 13:05hs
El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Carolina Pampita Ardohain fue víctima de un robo en su mansión en Barrio Parque, un exclusivo barrio de Palermo, mientras ella se encontraba de viaje en el exterior por trabajo. Según informaron en Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, los ladrones se alzaron con un importante botín.

Según la información proporcionada por el periodista Rodrigo Porto, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

María Becerra y Pampita juntas en Madrid

María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

asi lucen hoy los protagonistas de friends, a 31 anos de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

pampita robo mansión
El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

La modelo, que llegó el domingo por la noche al país, habló con la prensa sobre el robo y lamentó el hurto de un celular con fotos y videos de su hija Blanca, producto de su pasada relación con Benjamín Vicuña, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás. Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, dijo visiblemente afectada por lo sucedido.

Sobre la investigación que se está llevando a cabo, Pampita solo pidió que se encuentre el celular: “Solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado. Es la verdad”.

Si bien dijo no tener hipótesis del robo, mencionó su pedido de dejar de enfocar su vivienda en los medios, volviéndolo un lugar reconocible para muchas personas malintencionadas: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”.

Por último, confesó que de momento no pensó en mudarse por “pasaron muy pocas horas” del hecho.

Qué se sabe del robo

Según trascendidos, el hecho delictivo habría ocurrido entre el viernes y el sábado dentro de la vivienda de la modelo en Barrio Parque. Fernando Burlando, abogado de la modelo, contó al aire de Lape club social informativo (América) que habrían sido seis o siete los delincuentes que ingresaron a la propiedad y se llevaron la caja fuerte de Ardohain, así como distintos objetos de valor.

De acuerdo a los dichos del letrado, los ladrones dejaron sus armas tiradas dentro de la casa, en tanto el robo habría sido registrado por las cámaras de seguridad. “Yo mismo ofrezco una recompensa si me devuelven esos seis o siete teléfonos que tienen fotos de su hija. Se ponen en contacto conmigo, que me llamen, no les va a pasar nada”, aseguró.

La zona de Barrio Parque se caracteriza por ser una de las más custodiadas debido a que están emplazadas allí varias embajadas. De hecho, a unos 20 metros del inmueble de Pampita hay una garita de seguridad que, según Burlando, está vacía.

Pampita casa celular Barrio Parque
Noticias relacionadas
La  Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

La Práctica de Tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

Milei, Amalia “Yuyito” con Mirtha Legrand 

Yuyito, sobre Milei: "No fue falta de amor, fue una discusión"

Ver comentarios

Lo último

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Ultimo Momento
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Policiales
Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Ovación
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

La provincia
El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Dejanos tu comentario