Brian Arregui fue derrotado en California

En Estados Unidos, el villaguayense Brian Arregui perdió por puntos, en fallo unánime, contra el local Javid Ramírez Beltrán.

El pugilista entrerriano Brian Arregui no pudo en una nueva excursión por los Estados Unidos. En el Fantasy Springs Casino de Indio, California, el Boxitracio fue derrotado por el norteamericano Javid Ramírez Beltrán, quien se impuso por puntos, en fallo unánime.

El oriundo de Villaguay tomó el riesgo de subir de categoría (fue en un peso pautado por encima del límite de la división Mediano y por debajo de la Supermediano) para medirse con un duro noqueador, quien llevó las riendas de las acciones durante los seis asaltos que duró el enfrentamiento.

A pesar de ser superado por su rival, el boxeador argentino (que pesó 73,600 kilos) se las ingenió para poder llevar hasta el último campanazo al adversario (que dio en la báscula 73,800 kilos). Una vez concluida las acciones, los jueces Rudy Barragan, Carla Caiz y Jerry Cantu coincidieron en su tarjeta al marcar 60-54 a favor del estadounidense.

Con esta derrota, Arregui, de 25 años, quedó con un récord de 11 triunfos (siete por nocaut) y siete derrotas (una antes del límite); mientras que Ramírez Beltrán, de 23 años, continúa invicto y mejoró su marca a 15 victorias (con siete definiciones categóricas).