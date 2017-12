El nuevo disco de U2 pone fin al reinado del hip-hop y el rhythm and blues en los rankings

"Songs of Experience", el nuevo disco de la banda irlandesa U2, vendió más de 185.000 unidades desde su lanzamiento ocurrido el pasado viernes, y se ubicó de esta manera en el tope del ranking Billboard en Estados Unidos, un lugar que en los últimos tiempos había sido esquivo para el rock al ser copado por artistas de hip-hop y rhythm and blues.





En este caso, el trabajo del grupo liderado por Bono desplazó a "Reputation", el último registro de Taylor Swift, que gozó de un reinado de tres semanas en estos listados, según consignan varios medios estadounidenses. S





in embargo, el disco de la cantante estadounidense no cayó al segundo lugar, sino al tercero, por debajo del músico country Chris Stapleton, que vendió 124.000 unidades de su trabajo "From a Room: Volume 2".





En cambio, la canción "Perfect", de Ed Sheeran, se mantuvo en el primer lugar de la lista de canciones digitales, con 180.000 ventas en la semana. El ranking Billboard se confecciona a partir de la venta de discos, la venta de canciones -en donde diez unidades son consideradas un álbum-, y las reproducciones en línea, que equiparan a un disco al llegar a las 1.500.