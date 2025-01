Daniel Osvaldo insultó a Jimena Barón

El ex futbolista Daniel Osvaldo culpó a Jimena Barón, madre de su hijo Momo, porque el niño no lo saludó por su cumpleaños.

El ex futbolista Daniel Osvaldo culpó a Jimena Barón, madre de su hijo Momo, porque el niño no lo saludó por su cumpleaños.

El ex futbolista Daniel Osvaldo culpó a Jimena Barón, madre de su hijo Momo, porque el niño no lo saludó por su cumpleaños. En tanto, la actiz cursa cuatro meses de embarazo con su nueva pareja

Daniel Osvaldo se enojó con Jimena Barón en el día de su cumpleaños e insultó a la actriz a través de sus redes sociales. El enojo del ex futbolista, que calificó irónicamente como "una madre ejemplar" a la actriz, fue por no recordarle a su hijo que lo salude en tan importante fecha.

Daniel Osvaldo Jimena Barón cumpleaños 21.jpg

Cabe recordar, que el líder de la banda Barrio Viejo tiene cuatro hijos: Gianluca con Ana Oertlinger; Victoria y María Helena con Elena Braccini; y Morrison con Jimena Barón.

En tanto Jimena Barón está vacacionando en Quequén, en la Costa Atlántica, junto a su nueva pareja Matías Palleiro y su hijo Morrison Osvaldo, y se muestra feliz con su embarazo de cuatro meses.

En su último posteo de redes sociales la actriz y cantante mostró imágenes de su familia de vacaciones y expresó: "Momo calcinado en la arena pero marcando terreno. Hay momentos de celos claro. Panzas y más panzas. Retomé mi entrenamiento. “Mirame mamá mira, mírame” y tengo que ir a ver a Momo barrenar por supuesto. Ya me veo con el huevito viendo al otro hacer sus gracias porque no hay que descuidar a ninguno, voy entendiendo. A Matías le salió una bombucha con pito, festeja la platea el supuesto varón. Señales (?) Acostada la panza ya tapa la chambomba. El pibe ya patea. Le tejí un enterito que me derritió el corazón. Todo lindo la verdad, se puso preciosa la vida".