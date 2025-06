Con un "¡Viva Perón!", Paco Amoroso encendió los Premios Gardel

La 27ª edición de los Premios Gardel , celebrada este miércoles en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, volvió a reunir a las principales figuras de la música argentina en una noche de reconocimiento y emoción. Sin embargo, el evento no estuvo exento de contenido político. Entre galardones, discursos y flashes, emergieron mensajes que rápidamente encendieron las redes sociales y marcaron una de las notas distintivas de la gala: la presencia explícita del peronismo, la cultura como bandera y la figura de Cristina Fernández de Kirchner como referente.

Teresa Parodi premios Gardel.jpg

Teresa Parodi en los Premios Gardel

La intervención más contundente de la noche llegó de la mano de Teresa Parodi, quien recibió el premio a la mejor canción de folklore. Parada frente al micrófono, visiblemente emocionada, Parodi no esquivó el clima político y social. “Digo no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy”, comenzó, con voz firme. El auditorio quedó en silencio. La artista, una de las grandes referentes del folklore argentino, continuó con un discurso que no tardó en multiplicarse en las plataformas digitales.