Alfredo Casero, Baby Etchecopar y Mónica Gutiérrez se cruzaron en La Noche de Mirtha

Mirtha Legrand tuvo una noche complicada. Al parecer, la selección de invitados fue acertada en términos de rating porque la pelea entre los periodistas y el actor trascendió rápidamente todos los portales de chimentos. El más reaccionario de todos fue Casero porque también discutió con el exvicepresidente Carlos Ruckauf.

El desencadenante de las disputas lo produjo la actualidad política y el rol de las y los periodistas. Gutierrez y Etchecopar fueron críticos con el peronismo y el kirchnerismo y cuestionaron la actualidad de ambos partidos frente a los últimos acontecimientos.

“¿Qué es hoy el peronismo? Es un montón de cosas que se van acomodando conforme viene el viento. ¿O vamos a creer que Néstor y Cristina eran de izquierda cuando estaban instalados en Santa Cruz?”, expresó indignada la periodista.

Alfredo Casero y las generalizaciones que enojaron a Mónica Gutierrez

Casero se sacó y arremetió contra ellos diciéndoles que él cuestionó a ambos partidos desde mucho antes y que ellos lo hacen ahora a raíz de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández. “¿Pero no se daban cuenta antes? Yo los puteaba, por poco los ‘perionistas’ (sic) me mataban por decirles eso, ahora todo el mundo lo da por sentado?”, exclamó con ironía.

“Pero Alfredo, me parece que no has escuchado muchas cosas que se han dicho en los últimos años. Los periodistas hemos señalado muy bien, hemos parido al kirchnerismo muchos de nosotros. Entonces no nos estigmaticen”, se defendió Gutierrez.

“Hay miles de personas que saben el daño que hizo el periodismo y lo bueno que hizo el periodismo. Quién hizo bien y quién hizo mal. La gente lo sabe”, insistió Casero. Baby quería meter bocado, pero no lo escuchaban y Mirtha pidió que se turnaran para hablar.

La comunicadora le pidió al comediante que no hiciera generalizaciones porque “son dañinas e inconducentes”, pero él siguió en la misma línea y provocó el enojo de la conductora. “¡Escuchen, escuchen, escuchen! Upa...”, se quejó Mirtha mientras sonaba su campanita para que todos guardaran silencio.

Acto seguido, el conductor de Basta Baby defendió al periodismo y señaló que él y varios de sus colegas fueron censurados y prohibidos por el kircherismo durante muchos años. “No todos los periodistas somos iguales. No todos tenemos un sobre de cartas en casa”, destacó.

“Bueno, no lo tendrás en casa, ¿pero me vas a negar que trabajan por pauta? Vos saliste en la tele diciéndolo”, lo chicaneó el actor. “No, yo no. ¿Vos escuchaste toda la nota? ¿Me vas a dejar hablar o hablás vos solo?”, le preguntó el periodista muy enojado. “¡No me grités, no me grités!”, exclamó el comediante.

Etchecopar contó que la nota a la que se refería Casero fue cuando él salió en el programa de Alejandro Fantino y contó que Horacio Rodríguez Larreta le ofreció dinero durante su campaña, pero que no lo aceptó. “Si yo durante tanto tiempo no agarré un mango de nadie, me banqué todas las ofrendas del kirchnerismo...”, explicó el conductor, pero fue nuevamente interrumpido por el actor.

Mónica se metió en la discusión y le preguntó a Alfredo qué concepto tiene del periodismo y pasó a explicarle con altura: “‘El periodismo’ como concepto no existe. Hay periodistas y periodistas. Hay de todo”. “Yo pedí en un momento que se colegiaran”, arremetió Casero.

Alfredo Caseros Baby Echecopar Mesa de Mirtha Legrand.jpg

Gutiérrez descartó la idea de plano y soltó muy molesta: “¡No! A ver, ¿querés volver al carnet de periodista, que era el que estaba cuando estaban los milicos? ¿Sabés para qué estaba?”, le preguntó la comunicadora. “Para saber quién es periodista y quién no?”, respondió el actor. “¿Y quién es periodista y quién no? La libertad de expresión no admite la matriculación”, expresó la periodista.

“Entonces podés dejar entrar a un quirófano a operar a tu hijo a la doctora Rímolo”, analizó el actor. “Jajaja... No podés... No confundas el concepto”, lanzó Gutiérrez, sin ganas de seguir con una discusión descabellada. Casero insistió con seguir, Mirtha lo quiso callar con la campanita, pero no tuvo éxito.

“Una cosa que hace el periodismo, una sola cosa que hace mal el periodismo: termina con la realidad de las personas. El daño que le hicieron a la gente fue muy grande. A la gente, y a la gente mayor”, agregó Casero, a la vez que se ganó el reto de la conductora. “Le pido una cosa. Escuchame. Hágame este programa fácil, por favor. La exaltación no sirve para nada”, le pidió la conductora.