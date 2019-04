El cáncer tiene que dejar de ser un tabú

Cáncer una palabra que asusta, si asusta, pero no es lo que tenemos que tener, el miedo nos inhibe, tenemos que enfrentar la realidad. Es una patología a la que podemos vencer gracias a los grandes avances médicos. Existe tres entre pilares fundamentales sobre el tratamiento oncológico.





Primero la cirugía, con sus grandes avances en las técnicas, el instrumental y hasta la cirugía robótica, son de gran utilidad para la extirpación de los tumores del cuerpo humano, logrando recepciones más satisfactorias con menos complicaciones.





Segundo, la quimioterapia y las terapias dirigidas a blanco moleculares, vienen teniendo una velocidad estrepitosa en el desarrollo de nuevas drogas, logrando tratamientos cada vez más dirigidos a blanco de especiales provocando menos toxicidad por cada sesión de medicación.





Tercero la radioterapia, de la cual, los médicos entrevistados son especialistas en esta área y nos cuentan que también se ha alcanzado un avance significativo esto últimos años.





El incremento en la tecnología ya sea por la computación, por software, por los equipos ha permitido qué la radioterapia sea un tratamiento a altamente efectivo con mínima toxicidad. El desarrollo constante y la implementación continua de técnicas nuevas como la IMRT MLC (radioterapia de intensidad modulada con multilaminas), permite lograr un control de enfermedades oncológicas más elevado y con menos toxicidades a lo que ocurría años anteriores. Por suerte, en nuestra región se logra una radioterapia de altísima calidad, pudiendo reflejar los resultados oncológicos que se logran en los grandes centros oncológicos mundiales. Esto se puede lograr no solamente teniendo toda la tecnología necesaria, sino también el alto nivel de los profesionales responsables, altamente capacitados en técnicas modernas de radiación, para lograr todos los objetivos y obtener todos los beneficios de la radioterapia.





Un paciente qué logra detectar en forma temprana su enfermedad tiene chances altísimas de lograr la curación, por eso es tan importante perder el miedo a esta patología y pensar que puede ocurrirnos, el cáncer es una patología frecuente, es la segunda causa de muerte a la población, por lo cual, no es improbable escuchar de familiar, algún amigo o algún conocido puedo tenerlo, pero tampoco es infrecuente escuchar que un conocido, un amigo o un familiar lo hayan tenido y actualmente viven sin enfermedad habiendo logrados su curación.





Por ende es muy importante hacer todo lo que nos ayude a prevenir esta enfermedad, ya sea estudio de detección temprana: como en el cáncer de mamá que con mamografías y controles lo detectamos, del cáncer de próstata que con un análisis de sangre podemos detectar si puede o no existir, el cáncer de colon con una endoscopía puede ayudamos a detectar una forma temprana o el cáncer de pulmón, que con el solo hecho de abandonar el hábito del cigarrillo ya no estamos cuidando, no solamente de este tumor, si no de múltiples tumores que provoca el tabaco. Por eso al cáncer no hay que tenerle miedo hay que enfrentarlo por qué se puede lograr vencer.





Cuando note un síntoma que le llame la atención consulte con su médico, no hace falta ir directamente a un especialista, visite a su médico clínico y cuéntele lo que le está pasando y el médico va saber orientarlo y poder dar inicio a una detección precoz.





El éxito de los tratamientos oncológicos, cirugía, quimioterapia, radioterapia son logrados cuando el paciente tiene un diagnóstico certero y los profesionales podemos lograr los protocolos terapéuticos correctos para cada patología.





Todos los tumores son distintos y distintos sus tratamientos y el rol de la radioterapia es algo muy importante en el tratamiento de esta patología, más de la mitad de los pacientes con diagnósticos de patología oncológica requieren radioterapia y esta no es invasiva, es un tratamiento ambulatorio, muy bien tolerado, que puede llevarse a cabo mientras el paciente sigue con su vida cotidiana, se tolerara muy bien, las aplicaciones de radioterapia son indoloras y una vez finalizada la radioterapia se regresa a su vida habitual.





Para concluir tenemos que tener bien presente que el cáncer tiene que dejar de ser un tabú, es una enfermedad como otra enfermedad que podemos presentar, a la que hay que enfrentar, hacer los tratamientos y actualmente disponible de más posibilidades terapéuticas para lograr vencer esta enfermedad, no le tengamos miedo, ni dudas, consulte.









Doctor Schnitman Franco

Doctor Cura Edgardo

Especialistas en Radioterapia Oncológica