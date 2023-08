Paraná: monseñor Puiggari saludó a los catequistas en su día

El arzobispo de Paraná monseñor Juan Alberto Puiggari hizo llegar sus saludos a los catequistas, con motivo de la festividad de San Pío X . “No me cansaré de agradecer a Dios por cada uno de ustedes, que de un modo silencioso pero constante son instrumentos del Sembrador para que la Palabra se haga carne y vida en el corazón de tantos niños, jóvenes y adultos”, expresó.

San Pío X fue el primer Papa de la historia contemporánea que provenía de la clase campesina y su formación fue exclusivamente pastoral. No tenía ningún compromiso en la curia ni en la actividad diplomática de la Santa Sede. Su principal preocupación fue la de difundir la catequesis entre los cristianos, de la mejor manera posible.

Según las web del Vaticano, también será recordado porel catecismo que lleva su nombre, adoptado en Italia, con la estructura de "preguntas y respuestas", fue pensado precisamente para las personas sencillas en una sociedad en la que la cultura no había permeado aún todos los estratos sociales. El Catecismo de San Pío X es un breve y sencillo catecismo, escrito por el pontífice cuya primera edición data de 1905, con el importante objetivo de popularizar la enseñanza del catecismo.

"No hagan de la catequesis un monólogo"

El arzobispo de Paraná hizo llegar este 21 de agosto un saludo especial a los catequistas.

"Como todos los años, con motivo de la festividad de San Pío X, quiero hacerles llegar mis saludos, a ustedes que hacen presente en la Iglesia este servicio tan importante que el Apóstol Pablo resume con toda claridad: 'El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye' (Ga 6,6)", indicó.

Posteriormente, agradeció por el trabajo que realizan en la sociedad.

"No me cansaré de agradecer a Dios por cada uno de ustedes, que de un modo silencioso pero constante son instrumentos del Sembrador para que la Palabra se haga carne y vida en el corazón de tantos niños, jóvenes y adultos".

"Soy consciente, de las dificultades de su servicio eclesial en estos tiempos de tantos cambios culturales, agravados por la situación compleja y grave que está atravesando el país. Por eso, más que nunca cuenten con mi oración, reconocimiento y gratitud, haciéndome eco de las palabras del Apóstol en la misma carta a los Gálatas: 'No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos' (Ga 6,9)".

El texto prosigue con algunas directrices que pueden llevar adelante los catequistas.

"Permítanme sencillamente recordarles lo que nos propone el Directorio para la Catequesis 'La catequesis, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar e interpretarlas experiencias de la vida a la luz del Evangelio'".

"Toda la Biblia está entrelazada por preguntas. De hecho nos recordaba el Papa Francisco en Lisboa en el encuentro que tuvo con los universitarios: 'Me gusta pensar que en el Génesis las primeras preguntas que Dios hace al hombre son: ' ¿Dónde estás?' (3,9) y '¿Dónde está tu hermano?' (4,9)' Preguntas que también los hombres, interlocutores de Dios, se animan a formularle al Señor, como nos atestigua el proceder de Abraham y de Moisés a lo largo de sus peregrinaciones en la fe".

"No hagan de la catequesis un monólogo, sino anímense a crecer en la pedagogía de la escucha y de las preguntas. Pero siempre tengan una certeza, que nos da serenidad e identidad: Jesucristo, es la gran respuesta para el hombre de todos los tiempos. Él es fiel. No cambia. Cambiará nuestros lenguajes, nuestras metodologías y acentuaciones, pero como dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 22: 'El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado (…) Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad'", sostuvo.

Además, monseñor Puiggari propuso ejemplos de interrogantes para descubrir el Evangelio.

"Y estando atentos a las preguntas, podremos descubrir como el Evangelio de Juan está enmarcado por preguntas. Simplemente les dejo algunas para que en comunión de oración las dejemos resonar en nuestros corazones y el de nuestros catequizando: 'Jesús se dio vuelta, y viendo que lo seguían, les pregunto « ¿qué buscan?» Ellos les respondieron: «Rabí –que traducido significa Maestro- « ¿Dónde vives?». «Vengan y lo verán» (Jn 138-39)'; 'Jesús le pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas» (Jn 20, 15)'; 'Le volvió a decir por segunda vez «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo «Apacienta mis ovejas» (Jn 21,16)'".

"Que esta festividad de San Pío X, nos renueve en la búsqueda y el seguimiento, para que podamos todos juntos como discípulos misioneros volver al primer amor que da sentido a nuestra vocación de cristianos y catequistas", finalizó.

Encuentro

Por otra parte, este lunes 21 de agosto se realizará en el Colegio Cristo Redentor de Paraná, el Encuentro Diocesano de Catequistas, bajo el lema “Yo los elegí y los envié”.

La actividad está organizada por la Junta de Catequesis y comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 16, con la celebración de la Santa Misa.