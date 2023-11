En el día de los santos se recuerda a los Siervos de Dios

En la Arquidiócesis de Paraná, desde mayo de este año, se lleva adelante el proceso eclesial de las causas de tres jóvenes: Carlos Yaryez, María Cruz López y Víctor Schiavoni. La investigación se encuentra en fase diocesana, en esta etapa se recogerá informacion, documentación, escritos y testimonios, que tienen que ver con la vida del Siervo de Dios, para demostrar realmente si se dio el martirio, la heroicidad de las virtudes o la ofrenda de la propia vida por caridad. Para llegar a la etapa apostólica e ingresar al catálogo de Venerables, Beatos y Santos hay un extenso trayecto que recorrer por el postulador de la causa junto a peritos, notarios, sensores y todos los involucrados en la temática.

Desde aquel lunes 8 de mayo, cuando se realizó el anuncio, se fueron conociendo retazos de la vida de los Siervos de Dios a través del testimonio de personas cercanas.

Carlos Yaryez fue un joven laico de Acción Católica fallecido en 1990. Fue un cristiano de ardiente caridad, inquebrantable esperanza e irradiante fe que provocaba que todo aquel que pasaba a su lado se sintiera tocado por ella. Fue un ejemplo de solidaridad, esperanza y fortaleza, especialmente en los momentos más difíciles de su dolorosa enfermedad.

María Cruz López fue una joven laica que perteneció a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Luján de Paraná, fue integrante de grupos como la Acción Católica y, de pequeña, animó la formación del grupo Prejumicla. Vivió con caridad y alegría y un gran espíritu misionero su llamado a servir siempre a los demás, aun en los momentos más dolorosos de su vida.

Víctor Manuel Schiavoni fue un joven formado en un entorno familiar avocado a la fe. Con una familia que habitaba en la zona rural de Lucas González, se mudó a los 14 años a Paraná para ingresar en el seminario menor “Nuestra Señora del Cenáculo”. Luego ingresó al Seminario Mayor pero nunca pudo terminar sus estudios y convertirse en sacerdote porque una leucemia se llevó su vida a los 17 años, el 7 de septiembre de 1995.

Santos argentinos

El selecto grupo de santos argentinos está integrado por Héctor Valdivielso Sáez, religioso asesinado durante la Revolución de Asturias de 1934, José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote que sirvió en las serranías cordobesas, Nazaria Ignacia, religiosa española que sirvió en Bolivia, Argentina y Uruguay, y Artémides Zatti, que fue un religioso y enfermero que sirvió en la Patagonia. Hace unos días se anunció la canonización de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula, una laica consagrada argentina y fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires que se convertirá en la primera santa argentina.

El milagro que se le atribuye a Mama Antula obedece a la supervivencia milagrosa de Claudio Perusini (nacido en Santa Fe en 1959), quien en 2017 sufrió un “ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico”. Ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital José M. Cullen de la ciudad de Santa Fe en estado comatoso, el pronóstico era poco auspicioso o muy reservado, con muy pocas posibilidades de volver a la vida normal debido a las lesiones cerebrales irreparables. Permaneció 28 días en estado vegetativo. Perusini mostró una notable mejoría y, tras unos meses de fisioterapia en el Hospital Candioti, era independiente, autónomo en su vida diaria, realizando tareas manuales normales. Todos los familiares y amigos habían rezado pidiendo la intercesión de Mama Antula.

La fiesta de todos

Cada año, el 1º de noviembre, muchos católicos romanos y otros cristianos de todo el mundo celebran el Día de Todos los Santos, que honra a todos los santos de la Iglesia que se considera que llegaron al cielo y se reza especialmente por las miles de personas que no han sido elevadas a los altares con una declaración oficial de la Iglesia.

Mientras que muchos santos canonizados se celebran con sus propias fiestas individuales (como el santo Cura Brochero, don Zatti, entre otros), los santos que no han sido canonizados no tienen una celebración en particular.

El Día de Todos los Santos reconoce a aquellos cuya santidad solo la conoce Dios. Aun así, las celebraciones católicas tienden a centrarse en los santos conocidos, los canonizados por la Iglesia católica.