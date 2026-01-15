Luego de haber disputado una competencia en la Clase 2 del Turismo Nacional a bordo de un Toyota Etios, Exequiel Bastidas confirmó su regreso a la divisional, integrándose al equipo Ale Bucci Racing, tras haber competido en 2025 dentro de Clase 3.
Exequiel Bastidas confirmó su 2026
El piloto de Paraná Exequiel Bastidas retornará a la Clase 2. Irá con un Toyota Etios del Ale Bucci Racing. Su reentré será en el Club de Volantes Entrerrianos.
El piloto paranaense visitó la sede del equipo santafesino a los fines de establecer la correcta posición de manejo en el vehículo que le ha sido asignado en esta temporada, comenzando con los primeros trabajos previos a la disputa de la primera fecha, a realizarse entre los días 6, 7 y 8 de febrero en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.
Qué dijo Exequiel Bastidas
“Agradezco a Alejandro Bucci y su equipo por esta posibilidad que me permite continuar en Clase 2 con este proyecto ambicioso, en el cual tengo muchas esperanzas y expectativas depositadas”, comentó.
“Por delante nos espera un año con un gran desafío y espero poder estar a la altura de lo que exige un equipo tan exitoso. Como siempre ocurre, correr en Paraná agrega un valor importante, por la motivación que surge por competir nuevamente, a nivel nacional, y como piloto local”, expresó al respecto el piloto entrerriano.