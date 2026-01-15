Uno Entre Rios | Ovación | Exequiel Bastidas

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

El piloto de Paraná Exequiel Bastidas retornará a la Clase 2. Irá con un Toyota Etios del Ale Bucci Racing. Su reentré será en el Club de Volantes Entrerrianos.

15 de enero 2026 · 18:36hs
Exequiel Bastidas se probó la butaca del Etios en el taller de Rosario

Exequiel Bastidas se probó la butaca del Etios en el taller de Rosario, previo a Paraná.

Luego de haber disputado una competencia en la Clase 2 del Turismo Nacional a bordo de un Toyota Etios, Exequiel Bastidas confirmó su regreso a la divisional, integrándose al equipo Ale Bucci Racing, tras haber competido en 2025 dentro de Clase 3.

Exequiel Bastidas
Exequiel Bastidas regresa a la Clase 2.

Exequiel Bastidas regresa a la Clase 2.

El piloto paranaense visitó la sede del equipo santafesino a los fines de establecer la correcta posición de manejo en el vehículo que le ha sido asignado en esta temporada, comenzando con los primeros trabajos previos a la disputa de la primera fecha, a realizarse entre los días 6, 7 y 8 de febrero en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

El allanamiento fue en Gualeguaychú durante la jornada de este miércoles.

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Los Pumitas tendrán una dura prueba en el certamen ecuménico.

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Qué dijo Exequiel Bastidas

“Agradezco a Alejandro Bucci y su equipo por esta posibilidad que me permite continuar en Clase 2 con este proyecto ambicioso, en el cual tengo muchas esperanzas y expectativas depositadas”, comentó.

“Por delante nos espera un año con un gran desafío y espero poder estar a la altura de lo que exige un equipo tan exitoso. Como siempre ocurre, correr en Paraná agrega un valor importante, por la motivación que surge por competir nuevamente, a nivel nacional, y como piloto local”, expresó al respecto el piloto entrerriano.

Exequiel Bastidas Paraná Toyota
Noticias relacionadas
El paranaense Tomás Sigura se prepara para recibir la guinda en el entrenamiento de Capibaras XV.

Capibaras XV inició su pretemporada

Todo listo para una nueva edición del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Boca se desprende del entrerriano Jabes Saralegui

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

luciano benavides es el flamante lider del dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Ultimo Momento
Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Agmer planteó una urgente convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Policiales
Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ovación
Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Capibaras XV inició su pretemporada

Capibaras XV inició su pretemporada

La provincia
Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Agmer planteó una urgente convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

Dejanos tu comentario