Exequiel Bastidas confirmó su 2026

El piloto de Paraná Exequiel Bastidas retornará a la Clase 2. Irá con un Toyota Etios del Ale Bucci Racing. Su reentré será en el Club de Volantes Entrerrianos.

Exequiel Bastidas se probó la butaca del Etios en el taller de Rosario, previo a Paraná.

Luego de haber disputado una competencia en la Clase 2 del Turismo Nacional a bordo de un Toyota Etios, Exequiel Bastidas confirmó su regreso a la divisional, integrándose al equipo Ale Bucci Racing, tras haber competido en 2025 dentro de Clase 3.

El piloto paranaense visitó la sede del equipo santafesino a los fines de establecer la correcta posición de manejo en el vehículo que le ha sido asignado en esta temporada, comenzando con los primeros trabajos previos a la disputa de la primera fecha, a realizarse entre los días 6, 7 y 8 de febrero en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

Qué dijo Exequiel Bastidas

“Agradezco a Alejandro Bucci y su equipo por esta posibilidad que me permite continuar en Clase 2 con este proyecto ambicioso, en el cual tengo muchas esperanzas y expectativas depositadas”, comentó.

“Por delante nos espera un año con un gran desafío y espero poder estar a la altura de lo que exige un equipo tan exitoso. Como siempre ocurre, correr en Paraná agrega un valor importante, por la motivación que surge por competir nuevamente, a nivel nacional, y como piloto local”, expresó al respecto el piloto entrerriano.