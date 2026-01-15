El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones.

Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno

El Gobierno provincial convocó para este viernes a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones.

15 de enero 2026 · 18:46hs
El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial. La reunión se llevará a cabo este viernes, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Desde la Secretaría se precisó que la convocatoria tiene como fin exclusivo la oficialización de dicho instructivo, aclarando que el encuentro no incluye la reapertura de discusiones sobre otros puntos paritarios, abriendo así la instancia formal del procedimiento.

El instructivo de Recategorizaciones es resultado de un extenso proceso de diálogo, debates y consensos, que beneficiará a más de 12.000 trabajadores y trabajadoras del Escalafón General.

El instructivo establece un esquema claro y previsible de recategorizaciones dividido en tres etapas: marzo de 2026, agosto de 2026 y marzo de 2027. Además, incorpora un aspecto central: todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022 serán reconocidas y tenidas en cuenta al momento de acceder a las recategorizaciones, constituyendo un reconocimiento concreto al esfuerzo, la formación y la voluntad de superación de las y los trabajadores.

Gobierno ATE UPCN
