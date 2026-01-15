Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Los Pumitas integrarán el Grupo C y debutará ante Estados Unidos en un certamen con nuevo formato y más participantes que se desarrollará en Georgia.

15 de enero 2026 · 18:54hs
Los Pumitas tendrán una dura prueba en el certamen ecuménico.

Los grupos y el calendario de partidos para Los Pumitas de cara al Mundial Juvenil 2026 que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, fueron confirmados. El torneo tendrá como sedes Tbilisi y Kutaisi en la que será la segunda vez que el país albergue la cita juvenil tras la edición de 2017.

Argentina integrará el Grupo C junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, una zona exigente que marcará el termómetro del equipo desde el arranque. Su debut será el sábado 27 de junio frente a Estados Unidos en el Avchala Stadium, desde las 6 (hora local).

Luego, enfrentarán a Irlanda el jueves 2 de julio a las 8.30 y cerrarán la fase de grupos ante Inglaterra el martes 7 de julio, también a las 8.30.

Novedades en el formato del Mundial Juvenil

El certamen, ahora denominado World Rugby Junior World Championship, presentará una novedad histórica: la ampliación a 16 seleccionados participantes, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos jugarán del quinto al octavo puesto y los restantes definirán posiciones del noveno al decimosexto lugar.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales están programadas para el 13 y la gran final para el 18 del mismo mes.

Además del nuevo formato, el Mundial Juvenil 2026 será la primera competencia internacional que incluirá una prueba reglamentaria para reducir la altura del tackle, una medida impulsada por World Rugby con el objetivo de mejorar la seguridad y modificar hábitos defensivos desde las divisiones formativas.

