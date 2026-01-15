Capibaras XV inició su pretemporada

La franquicia del Litoral comenzó su preparación de cara al estreno en el Súper Rugby Américas, el 21 de febrero ante Peñarol.

El rugby del Litoral vivió otra de las tantas jornadas históricas que tendrá en este 2026. Los 43 jugadores y los miembros del staff de Capibaras XV se encontraron por primera vez para comenzar a construir deportivamente al primer equipo profesional de la región que participará del Súper Rugby Américas.

La cita fue en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde el plantel entrenará hasta el próximo sábado. El inicio fue con el alba. A las 6.30, para evitar los calores propios de enero en el Litoral, los jugadores llegaron a la sede de GER en el Parque Independencia para recibir la indumentaria oficial. A continuación tuvieron su primera charla con el cuerpo técnico, en la que se explicaron algunos de los conceptos sobre los que se trabajará antes del debut.

En la continuidad de la mañana hubo testeos en el gimnasio y a las 8.30 por primera vez Capibaras XV pisó una cancha de rugby para realizar una práctica.

El entrenamiento comenzó el bronco test en el que los mejores registros fueron de los medio scrum Alejo Sugasti e Ignacio Zabella con 4.12. Posteriormente el equipo se dividió entre fowards y backs, con trabajos de line para unos y lanzamientos de juego para los demás.

El primer día finalizó con movimientos generales.

Cabe destacar que la práctica contó con la presencia de Andrés Bordoy, ex jugador de Duendes y Los Pumas que actualmente es el referente nacional de scrum. También dijo presente Juan Fasce, de Universitario de Rosario y con actualidad en el cuerpo técnico del seleccionado nacional como analista de video.

La continuidad de la semana tendrá entrenamientos viernes y sábado también en Gimnasia, cancha que se utilizará hasta la finalización de las obras que se están desarrollando en el Hipódromo del Parque Independencia. El gran objetivo sigue siendo el debut del próximo 21 de febrero ante Peñarol, el último campeón, en el Hipódromo de Rosario.

El plantel de Capibaras XV

La plantilla está compuesta por 43 jugadores. Los fowards: Diego Correa (pilar izquierdo de Estudiantes de Paraná), Juan Ignacio Rodríguez (pilar izquierdo de Liceo de Mendoza), Jorge Onorato (pilar izquierdo de Universitario de Santa Fe), Bernardo Lis (hooker de Duendes), Martín Vaca (hooker de Jockey de Villa María), Manuel Cuneo (hooker de San Juan Rugby Club), Ignacio Orsetti (pilar derecho de Jockey de Rosario), Lisandro Dipierri (pilar derecho de Atlético del Rosario), Enzo Avaca (pilar derecho de Tala), Pedro Annunziatta (pilar derecho de Gimnasia y Esgrima de Rosario); Lucas Bür (segunda línea de Jockey de Rosario), Ignacio Gallo (segunda línea de Jockey de Rosario), Lorenzo Colidio (segunda línea de Duendes), Bautista Benavides (segunda línea de Santa Fe Rugby Club), Agustín Ponzio (segunda línea de CRAI), Juan Segundo Huber (segunda línea de Logaritmo); Manuel Bernstein (ala de CRAI), Ignacio Gandini (ala de Duendes), Franco Benítez (ala de Tilcara), Franco Marizza (ala de Rowing), Felipe Villagrán (ala de Estudiantes), Basilio Cañas (octavo de Estudiantes), Bautista Grenón (octavo de Alma Juniors) y Jerónimo Gómez Vara (octavo de Atlético del Rosario). Los medios Juan Lovell (medio scrum de Jockey de Rosario), Alejo Sugasti (medio scrum de Jockey de Rosario), Ignacio Zabella (medio scrum de Universitario de Rosario); Juan Baronio (apertura de Jockey de Rosario), Ignacio Dogliani (apertura de Jockey de Rosario) y Martiniano Aime (apertura de Atlético del Rosario). Los backs Bruno Heit (centro de Estudiantes), Bautista Estellés (centro de Atlético del Rosario), Santiago Vitola (centro de Atlético del Rosario), Guido Chesini (centro de Duendes), Mateo Tanoni (centro de Jockey de Rosario), Francisco Lluch (centro de Jockey de Rosario), Benjamín Ordiz (centro de Caranchos), Mateo Baroli (centro de Rowing); Franco Rosetto (wing de Estudiantes), Gino Dicapua (wing de Duendes), Pietro Croce (wing de Cha Roga), Lautaro Cipriani (wing de Tilcara); y Tomás Sigura (fullback de Tilcara).

Ecos del primer día de pretemporada

Con la experiencia de haber transitado el torneo en temporadas anteriores, el tercera línea de la Ignacio Gandini afirmó que “es un torneo muy duro, físico y mental, además de largo y exigente. Pero creo que estamos más que preparados para estar a la altura”. Y sostuvo que “lo mejor que le puede pasar a este equipo es pertenecer a la región, a la zona, a Rosario, a Paraná, a Santa Fe, que la gente venga, nos vea y nos apoye. Que los chicos digan yo quiero estar ahí. Sin duda va a elevar el nivel de toda la región”.

Por su parte el apertura Juan Bautista Baronio coincidió con su par al afirmar “es todo mental. Obvio que prepararse físicamente también, pero si estamos fuertes de la cabeza hace todo que sea más fácil”. Y respecto a la conformación del equipo resaltó la heterogeneidad de edades y la experiencia detrás: “Siento que estaba balanceado el equipo. Hay chicos jóvenes, pero también más grandes. Y todos tenemos experiencia. Creo que está perfecto el balance”.

El head coach Nicolás Galatro se mostró muy satisfecho con el primer entrenamiento del equipo: “Me encontré con un panorama mucho mejor del que me imaginaba. Le habíamos dicho a los chicos que necesitábamos que vengan preparados al ser una franquicia nueva. El desafío nuestro de ser competitivos es enorme y necesitábamos un esfuerzo extra por parte de ellos. Y cumplieron”.

“Hay 10, 12 chicos que son parte del plantel del M20 nacional, así que apuntamos un poco a eso, al crecimiento de esos jugadores con el apuntalamiento de los que tienen más experiencia”, prosiguió.

Por último, recalcó la alegría y la energía del equipo ante este primer encuentro: “estamos todos muy contentos de poder ser parte de este equipo, una franquicia profesional en nuestra región, en nuestra casa, la verdad que como entrenador me llena de orgullo y es una responsabilidad muy grande”.