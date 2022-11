Vecinos piden que detengan a un ladrón que robó en 15 hechos

Se comentó que por el trabajo de la Policía de Viale y de la División Robos y Hurtos, hubo una importante cantidad de robos que fueron aclarados, y en los cuales en todos quedó vinculado el acusado.

De esa manera se recuperaron electrodomésticos, herramientas y otros elementos de valor que fueron sustraídos de los domicilios.

Los vecinos que notificaron de este proceso, alertaron que "los robos se siguen produciendo, y lo peor es que algunas personas que viven en este pueblo, compran lo robado, sin importarles nada".

Video: Vecinos en alerta por los robos producidos por un joven

Los denunciantes se tomaron el trabajo de consultar a las autoridades, quienes les dieron detalles de las causas, las cuales cuentan con abundante material probatorio, testigos, incluso imágenes de cámaras de seguridad que fueron secuestradas por el trabajo investigativo de la Policía de Viale. "En las imágenes aparece con claridad el famoso ladrón de 28 años. Se lo ve robando y llevándose todo lo que puede", explicaron los vecinos.

Ante esto indicaron: "No encontramos justificación para que una persona que está con importantes pruebas en su contra, siga en libertad, caminando las calles y pasando por las casas que él, días atrás, entró a robar. No sabemos por qué los fiscales y jueces no quieren disponer la prisión preventiva en la cárcel o bien con tobillera electrónica en alguna vivienda. No se hace nada, y acá se cree que hay una gran impunidad".

"Los fiscales tienen la información concreta de quién es el ladrón y quiénes los ayudan a trasladar lo robado, por lo que es evidente que acá hay algo muy raro en todo esto", se referenció finalmente.