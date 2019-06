Un hombre de 32 años murió luego de una descompostura

Un hombre de 32 años murió en la jornada del domingo en Gualeguaychú, por lo que se inició la investigación judicial para establecer las causas del deceso.

"Un joven de 32 años, que se encontraba en Gualeguaychú por motivos laborales, llegó del boliche bailable a primera hora de este domingo al hotel en el que estaba alojado junto a otros compañeros de trabajo. Mientras conversaba con el grupo de amigos con los que compartía la habitación, se descompuso y a los pocos minutos falleció", informó el subjefe de esa Departamental de Policía, César Primo.

Por el momento, "todo indicaría que las causas del deceso fueron naturales, ya que no había ninguna situación de violencia ni nada que nos indique que las causas fueran otras", explicó el funcionario policial, a la vez que agregó: "El testimonio de los amigos era sólido, ni bien el joven se descompuso le practicaron RCP, pero no pudieron reanimarlo. Al poco tiempo llegó la ambulancia del servicio médico contratado por el hotel y constató el fallecimiento. Todo ocurrió alrededor de las 8 AM de este domingo".

Por último, Primo informó que este lunes se realizaría la autopsia del cuerpo para "constatar fehacientemente las causas del deceso".

El joven fallecido es Juan Pablo Nuñez. Era oriundo de Paraná y se encontraba en Gualeguaychú para realizar una exposición durante este fin de semana. Se encontraba alojado en el Hotel Embajador junto a otros compañeros de trabajo, publicó R2820.

Este lunes se informó a UNO que la autopsia practicada confirmó que el deceso no se produjo por una muerte traumática o violenta.

En la trabajo de los forenses se realizaron exámenes anátomopatológico, como hisopados para establecer las causas y circunstancias que provocaron el deceso de la persona.