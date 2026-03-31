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Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Colón llevará a cabo este jueves 2 de abril un acto en homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

31 de marzo 2026 · 16:02hs
Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Colón rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

La ciudad de Colón se prepara para vivir una jornada de profundo sentido patriótico, en la que se renovará el compromiso colectivo con la memoria, el respeto y el homenaje a los excombatientes y a los caídos en la guerra de Malvinas.

La Municipalidad de Colón llevará a cabo este jueves 2 de abril un acto en homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia tendrá lugar a las 9:30 en la Plazoleta Malvinas Argentinas.

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La comunidad colonense está invitada a participar de este encuentro conmemorativo, que tendrá como eje central el reconocimiento, la memoria y el acompañamiento a quienes defendieron la soberanía nacional, así como también el recuerdo permanente de quienes dieron su vida por la Patria.

En una fecha profundamente significativa para el pueblo argentino, Colón rendirá homenaje a los héroes de Malvinas con un acto oficial abierto a toda la comunidad, reafirmando el valor de la memoria y el reconocimiento hacia quienes fueron protagonistas de una de las páginas más trascendentes de la historia nacional.

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Un acto para recordar y acompañar

El acto homenaje se desarrollará el jueves 2 de abril a las 9:30 horas en la Plazoleta Malvinas Argentinas, espacio emblemático para la memoria colectiva de la ciudad. Allí, autoridades municipales, instituciones y vecinos se reunirán para compartir una ceremonia de profundo contenido patriótico.

La convocatoria busca reunir a la comunidad en torno a una fecha que interpela la historia, la identidad nacional y el compromiso con la memoria de los veteranos y de los caídos en la Guerra de Malvinas.

Reconocimiento a los héroes

Cada 2 de abril constituye una oportunidad para honrar a quienes combatieron en defensa de la soberanía argentina y para mantener vivo el recuerdo de quienes entregaron su vida en el conflicto del Atlántico Sur.

Desde la Municipalidad de Colón se invita a acompañar este homenaje con respeto y sentido de pertenencia, reconociendo el valor, la entrega y el legado de los excombatientes, así como el lugar indeleble que Malvinas ocupa en la memoria del pueblo argentino.

La invitación está dirigida a toda la ciudadanía, instituciones educativas, fuerzas vivas, organizaciones intermedias y vecinos en general, con el propósito de compartir una mañana de reflexión y homenaje.

En este marco, la agenda de los Meses de Malvinas en la ciudad tendrá continuidad con otras propuestas conmemorativas, como la presentación del libro “Palas al Rescate”, que se llevará a cabo el 16 de abril a las 19:00 en Casa del Bicentenario. La actividad contará con la participación de ex combatientes de la Fuerza Aérea Argentina, quienes compartirán sus experiencias y una mirada en primera persona sobre el conflicto, fortaleciendo los espacios de memoria, reflexión y reconocimiento en la comunidad.

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