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Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

Se realizan obras viales en calle Rosario del Tala, en el tramo comprendido entre La Rioja y avenida Ramírez en Paraná.

31 de marzo 2026 · 16:02hs
Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

Obras en calle Rosario del Tala: habrá reducción de calzada y cortes totales temporales

Este lunes comenzaron los trabajos de recuperación de la trama vial en calle Rosario del Tala, en el tramo comprendido entre La Rioja y avenida Ramírez. La intervención se enmarca en las obras de saneamiento profundo que lleva adelante la Municipalidad de Paraná para mejorar la transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas incluyen el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y bacheo con asfalto en caliente, iniciando desde avenida Ramírez. El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente 30 días, sujeto a las condiciones climáticas y a posibles imprevistos propios de la obra.

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Cortes

Durante el desarrollo de los trabajos se implementarán reducciones de calzada. En algunos casos, cuando la maquinaria deba operar sobre superficies extensas, se realizarán cortes totales temporales por razones de seguridad, los cuales serán habilitados nuevamente una vez finalizadas las tareas correspondientes.

La intervención permitirá recuperar la estructura del pavimento, mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación tanto para conductores como para peatones. Además, contempla la reconstrucción de las capas inferiores que puedan presentar problemas como exceso de humedad, pérdida de capacidad de carga o erosión.

Se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal en obra, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas.

Obras calle Rosario del Tala cortes
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