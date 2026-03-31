Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso sexual simple

Carlos Pérez, padre del ex-River y actual volante de Argentino Enzo Pérez, intentó besar a la hija de 12 años de su actual pareja.

Un escándalo sacude a la localidad mendocina de Maipú. Este lunes, en horas de la noche, detuvieron a Carlos Francisco Pérez Herrera, padre de Enzo Pérez, ex River y actual futbolista de Argentinos Juniors tras ser denunciado por presunto abuso sexual simple.

Según indica el portal, Pérez intentó "besar a la hija de 12 años de su actual pareja", en el domicilio que comparten. Con esos elementos, el fiscal Dr Roberto Chapel dispuso la detención de Carlos Pérez hasta que la progenitora radique la denuncia en horas de la mañana.

Según el relato de la menor, el sábado por la noche estaban los tres en el comedor de la casa, ubicada en la calle Montecaseros de Maipú y cuando la mujer fue a buscar un cargador de teléfono, el hombre la habría agredido sexualmente.

La denuncia a Carlos Pérez, padre del futbolista Enzo Pérez

Según el relato de la menor, el sábado por la noche estaban los tres en el comedor de la casa, ubicada en la calle Montecaseros de Maipú y cuando la mujer fue a buscar un cargador de teléfono, el hombre la habría agredido sexualmente.

Siempre según el relato de la nena, Pérez le habría querido dar un beso en la boca y luego le dijo “cuando iban a poder estar juntos”. Entonces la presunta víctima corrió la cara y se fue del comedor.

La investigación avanzará próximamente con la recolección de testimonios y peritajes correspondientes, que deberá definir la situación procesal en las próximas horas.