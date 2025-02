Un año de la muerte de Ariel Goyeneche: habrá marcha y audiencia por la autopsia

Este análisis será realizado por los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El costo estimado de la pericia, que incluye la exhumación del cadáver de Goyeneche, asciende a casi 3.000.000 pesos. Según se informó, el juez Elvio Garzón será el encargado de escuchar los argumentos de los defensores de los imputados, quienes consideran que el Estado debe hacerse cargo del pago de la medida, que busca esclarecer la verdad forense sobre las circunstancias de la muerte del hombre de 36 años durante la detención. En la audiencia, se espera que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella se pronuncien a favor de la intervención de los peritos de la Corte, ya que hasta el momento no han objetado la participación de este cuerpo médico.

Cabe recordar que los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia aceptaron llevar a cabo un nuevo análisis de la autopsia de Goyeneche, quien falleció durante un operativo de detención frente a la comisaría segunda de Paraná, a pocos metros de la Jefatura Departamental. El estudio incluirá la exhumación del cadáver, así como la revisión del video de la autopsia realizada previamente por los forenses locales.

En noviembre de 2024, los abogados defensores de los policías imputados, Damián Petenatti e Iván Vernengo, lograron que el juez Garzón dispusiera la intervención de los peritos forenses de la Corte Suprema para aportar una tercera opinión sobre las causas de la muerte, después de recibir los informes de los médicos forenses del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y los peritos de parte.

ARIEL GOYENECHE.jpg Ariel Goyeneche murió en un procedimiento de detención de personas el lunes 12 de febrero de 2024.

Planteo defensivo

Cabe recordar que en junio de 2024 se conoció la autopsia provincial que señaló que el joven murió por “asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toraco abdominal”. Ese informe fue clave para que el fiscal Santiago Alfieri sostuviera que el “accionar policial causó la muerte al excederse en los términos”, y que Goyeneche “era orgánicamente sano”.

Por su parte, los defensores Damián Petenatti e Iván Vernengo, quienes asisten a los suboficiales, Lisandro Romero y David Vázquez, señalaron que la muerte “no se produjo por acción de sus defendidos”. Los letrados cuestionaron el trabajo realizado por Lilian Pereyra, perito del Cuerpo Médico Forense de Tribunales de Entre Ríos. A través de un comunicado difundido tras conocerse la autopsia, destacaron: “La conclusión del informe se contrapone con lo que evidenciaron los estudios realizados y con las imágenes tomadas de la autopsia”.

“La asfixia por compresión no sólo no está explicada, sino que se contradice con otras conclusiones del informe”, agregaron. Luego, subrayaron que “a través del informe privado del forense, no existen las características propias de este tipo de asfixia” y advirtieron que “la autopsia fue incompleta e insuficiente”.

El abogado Eduardo Gerard, que representa al oficial Alan Vázquez, también presentó sus cuestionamientos a la pericia local, afirmando que el perito oficial arribó a conclusiones pero no explicó el camino previo que recorrió para sostenerlas.

Marcha

A un año de la muerte del joven, los familiares se manifestarán hoy a las 18 frente a Tribunales, en reclamo de justicia y el cumplimiento del protocolo en el abordaje de salud mental.