Tras el ataque en patota a una chica y su novio, marcharon y pidieron seguridad en Bovril

Lo que sucedió en las primeras horas de este año en la ciudad de Bovril podría haber pasado inadvertido o como un hecho violento más. Pero la publicación que hizo la víctima en Facebook tuvo un alto impacto, y sucedió en un contexto donde los casos de abusos y los ataques de hombres a mujeres ya no se toleran como antes.

La joven denunció que ella y su novio fueron atacados en una plaza por cuatro hombres y ella fue manoseada, y publicó la foto de uno de ellos. La Policía local identificó a los acusados, a la espera de medidas por parte de la Fiscalía de La Paz. En tanto, ayer hubo una convocatoria de vecinos que reclamaron seguridad.





En la publicación que se viralizó en las redes sociales, la víctima contó que un muchacho apodado "Lagrimita", junto a otros dos más, "fueron quienes el 1° de enero a las 4 vinieron a pedirnos, a mi novio D.M. y a mí, un cigarrillo y un porro, cuando se dieron cuenta de que no teníamos nada se pusieron agresivos y después de una discusión empezaron a golpearnos. A D. lo agarraron entre dos y a mí me pegaba "El Lagrimita". Me puse a gritar. Vino otro hombre corriendo, pensé que era para ayudarnos... Le empezó a pegar a mi novio y ahora eran tres contra él".





Luego, dijo que el mencionado atacante la agredió física y sexualmente: "Me pegó piñas, patadas, me manoseó y hasta me quiso sacar toda la ropa. Todo esto pasó en una plaza central de Bovril, Entre Ríos, Argentina. Le di pelea. Lo dejé en el piso y me fui corriendo hacia donde estaba mi novio y me puse encima para que dejaran de pegarle. Pensé que lo iban a matar. Nos levantamos y nos pusimos a correr, yo estaba descalza en las piedras y nos corrieron unas cuadras".





Por otro lado, la joven expresó e informó: "Es lamentablemente lo que nos pasó, pensar que si no ponía resistencia me hubiesen violado al lado de mi novio y si hubiese estado sola con esos cuatro, no la contaba.Ese desgraciado que vivía en Buenos Aires, Baradero y porque ya tenía muchos antecedentes y quilombos allá, se vino a esconder y aprovechar de la gente de una pequeña ciudad. Él y todos sus amigos que son cómplices de esto, van a ver, esto no va a quedar así".





Por último, la denunciante advirtió: "Yo me escapé, la próxima chica no va a poder", y convocó a la protesta que se realizó ayer por la tarde en la plaza central de Bovril.





Minutos después de las 19, un grupo de vecinos de la localidad del Departamento La Paz se congregó y se entrevistaron con las autoridades policiales de la comisaría local. Tenían algunos carteles que reclamaban seguridad, con consignas tales como "queremos vivir tranquilos".





Entre los planteos a los uniformados que se escucharon, estuvo el de la presencia policial en algunos lugares donde los vecinos suelen reunirse o salir a caminar y correr, así como la distribución del personal de la comisaría: "Hay mucha policía adentro", manifestó un hombre.





También hubo reclamos respecto de la venta de droga en Bovril, a lo que la Policía respondió que en el año se hicieron cuatro allanamientos por narcomenudeo, con detenidos por ese delito.





Desde la Jefatura Departamental La Paz informaron a UNO que, por decisión propia, los cuatro atacantes denunciados fueron trasladados a la dependencia policial local para ser identificados. "La Policía hizo todo lo que tenía que haber hecho", se indicó, y se agregó que se están esperando lineamientos del fiscal Facundo Barboza, quien tiene a su cargo la investigación del grave hecho.