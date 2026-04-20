Terrible agresión: Futbolista golpea al árbitro en pleno partido fEl hecho de violencia ocurrió en el ascenso de la Asociación Rosarina, donde un futbolista agredió a un árbitro y fue imputado por lesiones leves. 20 de abril 2026 · 12:40hs

El futbolista fue detenido a la Seccional 23 de Funes.

Un nuevo capítulo de violencia se vivió el fin de semana en el deporte argentino. El lamentable suceso se produjo en un encuentro de la Primera B de la Asociación Rosarina disputado entre Defensores de Funes y 7 de Septiembre. Un futbolista del elenco local agredió al árbitro, provocando que el hombre de negro cayera desplomado sobre el campo.

La agresión al árbitro en el ascenso rosarino Los efectivos que cumplían con el servicio adicionales de vigilancia en el lugar, y que ya habían recibido apoyo cuando empezaron los incidentes, procedieron a la aprehensión del jugador agresor. El árbitro, en tanto, fue atendido por los médicos que estaban en el lugar por traumatismo de rostro.

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Agresion arbitro Rosario Según indica La Capital de Rosario, los voceros indicaron que el réferi manifestó su deseo de instar una acción penal contra su agresor por lesiones. El futbolista, identificado como Gastón A., de 23 años, fue derivado a la Seccional 23ª de Funes donde cumplió con los trámites de rigor imputado en principio por lesiones leves.