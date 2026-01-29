Uno Entre Rios | Policiales | Choque

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Un choque frontal entre un Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok en General Campos dejó un fallecido y varios heridos leves.

29 de enero 2026 · 10:54hs
Un fatal siniestro vial se registró en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:55, sobre la ex Ruta Nacional N° 18, a la altura del kilómetro 216,5, en jurisdicción de General Campos, departamento San Salvador. Con este deceso, ya son 22 muertes en siniestros viales en la provincia en lo que va del año.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Fiat perdió la vida en el lugar, mientras que los restantes ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de carácter leve.

Heridos hospitalizados

Los heridos fueron trasladados para su atención médica al Hospital San Miguel de la ciudad de San Salvador y al Hospital Eva Perón de General Campos, donde recibieron las primeras curaciones.

A raíz de la colisión, el tránsito en la zona se mantuvo asistido y reducido a un solo carril, con paso alternado, mientras se desarrollaban las tareas de auxilio y peritaje.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de General Campos y el Fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

