Una persona murió en un grave siniestro vial que se registró durante la mañana de este martes 1° de septiembre sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 378, entre las localidades de Hernández y Aranguren, departamento Nogoyá.
Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto
Una persona murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12, entre Hernández y Aranguren.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 6, cuando, por circunstancias que serán materia de investigación, se produjo una colisión frontal entre un transporte de carga Iveco Daily y un utilitario Renault Kangoo. En el vehículo de menor perteneciente al Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá viajaban cuatro personas.
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Operativo
Tras el impacto, se inició un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes. En una primera instancia, Bombero Voluntario se abocó a la tarea de retirar a los ocupante de la Kangoo, entre los que se encontraba una persona fallecida. Aún no trascendió la identidad.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, ambulancias y personal policial, mientras se lleva adelante el operativo de rescate y asistencia de las personas involucradas.