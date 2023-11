"Titi" Celis salió de la cárcel en libertad condicional

Titi Celis 2.jpg

En la resolución fechada este viernes 3 de noviembre a la que accedió UNO, la jueza le impuso condiciones para permanecer fuera de la cárcel de Paraná donde cumplía pena: residir en su domicilio de San Benito, del cual no podrá mudarse sin previo aviso al Juzgado; no cometer nuevos delitos; no consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes ni relacionarse con personas vinculadas a ellas; trabajar (profesión, arte u oficio); y someterse al control del Patronato de Liberados.

Miguel Ángel ya contaba con salidas socio familiares desde diciembre del año pasado. En los últimos años tuvo idas y vueltas de la Unidad Penal. Le habían concedido la prisión domiciliaria en junio de 2020 pero regresó tras las rejas pocos meses después, luego de ser denunciado por violencia de género por su pareja, Yamila Corradini, quien ahora aceptó ante el Juzgado que "desea recibirlo en su domicilio".

LEER MÁS: Titi Celis volvió a la cárcel tras denuncia de amenaza de muerte contra su pareja

celis

Ahora, el abogado defensor de Celis, Augusto Laferriere, solicitó nuevamente la eximición de prisión. El condenado por narcotráfico recibió un buen informe técnico criminológico. "A lo largo de estos seis años que lleva recluido no ha registrado sanciones disciplinarias", indicaron los peritos, y logró "incluirse en diferentes espacios tratamentales" con "participación activa" en instancias educativas y psicoterapéuticas. También señalaron que realizó salidas a un "curso de formación en un Centro Comunitario".

El examen de conducta valoró que el hermano de "Tavi" ha hecho un "proceso de reintegración social y permanece gran parte del día fuera del establecimiento", a la vez que "se aprecia el desarrollo de un incipiente proceso de reflexión y autocrítica en torno al delito por el cual cumple condena".

En cambio, el fiscal José Candioti pidió que se lo mantenga en la cárcel. Advirtió que Celis "actualmente no realiza ninguna actividad educativa" ni se desempeña en ningún sector industrial de la unidad penal, y cuestionó que el prisionero había sido autorizado para salir a un curso de “huertero” del que "no consta ninguna acreditación de asistencia".

"Sería aconsejable", consideró el fiscal, que Miguel Ángel continúe con "egresos transitorios" socio familiares para "adquirir hábitos saludables paulatinamente".

También recordó el antecedente cuando se le revocó el beneficio de prisión domiciliaria por "hechos de violencia con su ex pareja y por haberse ausentado de su domicilio", con lo cual no debería recibir ahora un beneficio mayor como la libertad condicional.

Sin embargo, la jueza Carnera entendió que no corresponde denegar la libertad condicional por aquel motivo de violencia de género, porque esto implicaría "una doble sanción": haberle revocado la domiciliaria y ahora negarle la libertad condicional.

Además, recordó que al momento de concederse las salidas socio familiares, el Ministerio Público Fiscal dictaminó favorablemente a fin de evaluar su progreso, "el cual ha sido satisfactorio".

La jueza concluyó que Celis transitó la progresividad de la pena "demostrando acatar las normas carcelarias y sociales de manera adecuada" y calculó que el tiempo de detención que lleva cumplido ya "ha excedido la fecha en la cual podría haber gozado del beneficio de libertad condicional". Por este motivo, también, la magistrada determinó que se dé por saldada la multa de $18.500 que se adicionó a la pena en prisión, que Celis nunca pagó.

Miguel Ángel "Titi" Celis había reconocido en el megajuicio que tuvo a cargo la operación juzgada en la causa Narcoavioneta, derivada del hallazgo de una aeronave procedente de Paraguay con casi 400 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda en 2017.

LEER MÁS: Titi Celis confesó ser el responsable de la operación narcoavioneta